Рост турпотока в Азербайджан в январе-феврале составил 12%

В Азербайджане с начала 2017 года наблюдается рост числа посещающих страну иностранных туристов, заявил председатель комитета по труду и социальной политике Милли Меджлиса Хады Раджабли.

«В январе-феврале текущего года Азербайджан посетило на 12% больше иностранных туристов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», - сказал Х.Раджабли во вторник на заседании парламентского комитета по труду и социальной политике при рассмотрении новой редакции законопроекта «О туризме».

Вместе с тем, по словам главы парламентского комитета, рост туристического потока выявил имеющиеся в этой сфере проблемы.

«Рост числа туристов наблюдался и в марте, в связи с чем были выявлены проблемы, в том числе связанные с графиком работы таможенной службы», - отметил Х.Раджабли.

Глава парламентского комитета подчеркнул, что принятие закона обеспечит развития туристической индустрии в Азербайджане.

Р.Бабаев