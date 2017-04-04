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Туризм 04.04.2017 15:28

Рост турпотока в Азербайджан в январе-феврале составил 12%

В Азербайджане с начала 2017 года наблюдается рост числа посещающих страну иностранных туристов, заявил председатель комитета по труду и социальной политике Милли Меджлиса Хады Раджабли.

«В январе-феврале текущего года Азербайджан посетило на 12% больше иностранных туристов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», - сказал Х.Раджабли во вторник на заседании парламентского комитета по труду и социальной политике при рассмотрении новой редакции законопроекта «О туризме».

Вместе с тем, по словам главы парламентского комитета, рост туристического потока выявил имеющиеся в этой сфере проблемы.

«Рост числа туристов наблюдался и в марте, в связи с чем были выявлены проблемы, в том числе связанные с графиком работы таможенной службы», - отметил Х.Раджабли.

Глава парламентского комитета подчеркнул, что принятие закона обеспечит развития туристической индустрии в Азербайджане.

Р.Бабаев

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Тэги: ТУРИЗМ, ЗАКОНОПРОЕКТ, ПАРЛАМЕНТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]