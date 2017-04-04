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Туризм 04.04.2017 17:01

В парламенте Азербайджана создана рабочая группа для доработки нового законопроекта «О туризме»

Парламентский комитет по труду и социальной политике на заседании во вторник принял решение создать рабочую группу для доработки новой редакции законопроекта "О туризме", сообщает парламентский корреспондент агентства "Интерфакс-Азербайджан".

"Начиная с 2016 года, в Азербайджане наблюдается рост турпотока, что придало толчок развитию туризма в республике. Одним из важных вопросов является обеспечение безопасности приезжающих в нашу страну иностранных граждан», - сказал заместитель министра культуры и туризма Азербайджана Назим Самедов.

Глава комитета Хады Раджабли, в свою очередь, отметил, что принятие нового закона необходимо для регулирования отношений в этой сфере.

По итогам заседания была создана специальная рабочая группа с целью доработки законопроекта «О туризме». «В течение двух недель мы будем обсуждать вопросы доработки документа», - сказал Х.Раджабли.

При этом, законопроект был рекомендован на рассмотрении пленарного заседания Милли Меджлиса в первом чтении.

Законопроект «О туризме» включает в себя 7 частей и 70 статей и направлен на регулирование туристической сферы, осуществление государственного контроля и управления туризмом, организацию туристической деятельности, обеспечение безопасности в этой области.

Документ предусматривает также регулирование вопросов, связанных с классификацией источников финансирования туристической сферы, финансовых методов и ограничений, страхованием, наукой и образованием.

Р.Бабаев

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Тэги: ТУРИЗМ, ПАРЛАМЕНТ, ЗАКОНОПРОЕКТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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