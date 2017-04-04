В парламенте Азербайджана создана рабочая группа для доработки нового законопроекта «О туризме»

Парламентский комитет по труду и социальной политике на заседании во вторник принял решение создать рабочую группу для доработки новой редакции законопроекта "О туризме", сообщает парламентский корреспондент агентства "Интерфакс-Азербайджан".
"Начиная с 2016 года, в Азербайджане наблюдается рост турпотока, что придало толчок развитию туризма в республике. Одним из важных вопросов является обеспечение безопасности приезжающих в нашу страну иностранных граждан», - сказал заместитель министра культуры и туризма Азербайджана Назим Самедов.
Глава комитета Хады Раджабли, в свою очередь, отметил, что принятие нового закона необходимо для регулирования отношений в этой сфере.
По итогам заседания была создана специальная рабочая группа с целью доработки законопроекта «О туризме». «В течение двух недель мы будем обсуждать вопросы доработки документа», - сказал Х.Раджабли.
При этом, законопроект был рекомендован на рассмотрении пленарного заседания Милли Меджлиса в первом чтении.
Законопроект «О туризме» включает в себя 7 частей и 70 статей и направлен на регулирование туристической сферы, осуществление государственного контроля и управления туризмом, организацию туристической деятельности, обеспечение безопасности в этой области.
Документ предусматривает также регулирование вопросов, связанных с классификацией источников финансирования туристической сферы, финансовых методов и ограничений, страхованием, наукой и образованием.
Р.Бабаев
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