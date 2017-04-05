В Пекине призывают к бдительности в связи с попытками примкнувших к террористам выходцев из КНР и Центральной Азии вернуться на родину

Глава МВД Узбекистана генерал-майор Абдусалом Азизов и замминистра общественной безопасности (МОБ) КНР Ли Вэй обсудили на встрече в Ташкенте проблематику борьбы с терроризмом, сообщили в среду "Интерфаксу" в пресс-служба узбекского ведомства.

"Тесные связи между нашими странами позитивным образом отражаются на результативности совместной деятельности, в особенности касательно вопроса безопасности и борьбы с проявлениями международного терроризма", - сказал глава А.Азизов, слова которого процитировали в пресс-службе.

"Учитывая то, что радикальные группировки терпят поражение в Сирии и Ираке, наблюдается тенденция их существенной концентрации в соседнем с нашей страной Афганистане, где обстановка бесконечными войнами и вооруженными конфликтами и без того накалена до предела. В этом контексте вопросы контроля, безопасности и противодействия террористической угрозе должны рассматриваться на самом высоком уровне", - отметил глава МВД Узбекистана.

В свою очередь Ли Вэй высказал мнение, что сторонам следует более продуктивно работать в направлении борьбы с транснациональной преступностью.

Он обратил внимание на сложную обстановку в регионе в сфере противодействия международному терроризму.

По его словам, выходцы из Китая и стран Центральной Азии, примкнувшие к террористическим группировкам, активно стремятся возвратиться обратно домой.

В этой связи, подчеркнул Ли Вэй, правоохранительным органам Узбекистана и Китая "необходимо проявлять бдительность, оперативность и слаженность действий, осуществлять обмен необходимой информацией и высокую степень взаимодействия для того, чтобы не допустить дестабилизации обстановки".