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Финансы 05.04.2017 14:38

Доходы ГФСЗ в I квартале увеличились на 20%

Доходы Госфонда социальной защиты населения (ГФСЗ) при Минтруда и социальной защите населения в I-ом квартале 2017 года увеличились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 20%, до 905,3 млн манатов, отмечается в сообщении Минтруда.

«Поступления на обязательное соцстрахование за отчетный период составили 464,2 млн манатов (рост по сравнению с январем-мартом 2016г - на 12%). При этом 63,6% этих доходов - 295,3 млн манатов (рост на 11,2%) - пришлись на поступления от частного сектора. Прогноз выполнен на 102,5%», - говорится в информации.

Доходы и расходы бездефицитного бюджета ГФСЗ на 2016 год утверждены на уровне 3 млрд 307,36 млн манатов.

По данным фонда, по состоянию на 1 апреля 2017 года в Азербайджане насчитывается 1 млн 319 тыс. пенсионеров.

За январь-март 2017 года среднемесячный размер трудовых пенсий по сравнению с показателем на начало января текущего года увеличился на 5,3%, и по состоянию на 1 апреля составил 202,38 манат. Соотношение среднемесячного размера пенсий трудовых пенсионеров за выслугу лет к среднемесячной заработной плате составляет 44,9%.

Н.Аббасова

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Тэги: ГФСЗ, ДОХОДЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]