Доходы ГФСЗ в I квартале увеличились на 20%

Доходы Госфонда социальной защиты населения (ГФСЗ) при Минтруда и социальной защите населения в I-ом квартале 2017 года увеличились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 20%, до 905,3 млн манатов, отмечается в сообщении Минтруда.
«Поступления на обязательное соцстрахование за отчетный период составили 464,2 млн манатов (рост по сравнению с январем-мартом 2016г - на 12%). При этом 63,6% этих доходов - 295,3 млн манатов (рост на 11,2%) - пришлись на поступления от частного сектора. Прогноз выполнен на 102,5%», - говорится в информации.
Доходы и расходы бездефицитного бюджета ГФСЗ на 2016 год утверждены на уровне 3 млрд 307,36 млн манатов.
По данным фонда, по состоянию на 1 апреля 2017 года в Азербайджане насчитывается 1 млн 319 тыс. пенсионеров.
За январь-март 2017 года среднемесячный размер трудовых пенсий по сравнению с показателем на начало января текущего года увеличился на 5,3%, и по состоянию на 1 апреля составил 202,38 манат. Соотношение среднемесячного размера пенсий трудовых пенсионеров за выслугу лет к среднемесячной заработной плате составляет 44,9%.
Н.Аббасова
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