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Финансы 06.04.2017 14:37

VTB Bank (Azerbaijan) продолжает оптимизацию филиальной сети

ОАО VTB Bank (Azerbaijan) продолжает процесс оптимизации филиальной сети, отмечается в сообщении банка.

"Банк обратился в Палату по надзору за финансовыми рынками страны для ликвидации лицензии двух своих филиалов – «Азадлыг» и «Сумгаит» (Палата одобрила аннулирование лицензий - ИФ). Оптимизация филиалов является частью новой 3-летней стратегии банка, в которой приоритетным направлением является работа с корпоративным бизнесом", - отмечается в сообщении.

В рамках данной стратегии банк консолидирует филиальную сеть и объединяет часть своих филиалов, ориентированных на розничных клиентов, обслуживание которых ранее являлось основной задачей для банка.

"Положительные результаты, достигнутые корпоративным бизнесом банка с момента запуска процесса оптимизации, показали его целесообразность и эффективность", - подчеркивается в сообщении.

VTB Bank (Azerbaijan) отмечает, что закрытие этих двух филиалов не окажет никакого влияния на уровне клиентского сервиса. "Клиенты смогут обслуживаться в любом филиале банка - «Аджеми», «Сахиль», «Гянджа», «Нефтчиляр», «Эльмляр» и «Гянджлик», которые продолжат работать в обычном режиме. Система «Сквозного обслуживания», внедренная банком, позволяет физическим и юридическим лицам осуществлять банковские операции в любом отделении банка, независимо от того, в каком филиале клиенты открыли счет", - указывается в пресс-релизе.

В ноябре 2008 года Центральный банк Азербайджана одобрил сделку по приобретению российским Внешторгбанком (ВТБ) 51% акций азербайджанского AF-Bank. В структуре акционеров VTB Bank (Azerbaijan) 51% акций принадлежат ПАО Банк ВТБ, 48,99% - группе компаний AtaHolding, 0,01% - физическому лицу.

А.Азизов

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Тэги: БАНК, ФИЛИАЛЫ, ОПТИМИЗАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]