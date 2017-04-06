Полиция обнаружила около 7 кг героина на зерновом поле на юге Азербайджана

Сотрудники правоохранительных органов Азербайджана обнаружили на зерновом поле на юге страны, около 7 кг героина, отмечает МВД республики.
«На основе оперативных данных сотрудники Джалилабадского РОП обнаружили на зерновом поле в селе Ханенгах тайник с 6,775 кг героина и 3,53 кг опиума», - говорится в сообщении.
Р.Бабаев
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