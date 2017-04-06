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Происшествия 06.04.2017 16:31

Полиция обнаружила около 7 кг героина на зерновом поле на юге Азербайджана

Сотрудники правоохранительных органов Азербайджана обнаружили на зерновом поле на юге страны, около 7 кг героина, отмечает МВД республики.

«На основе оперативных данных сотрудники Джалилабадского РОП обнаружили на зерновом поле в селе Ханенгах тайник с 6,775 кг героина и 3,53 кг опиума», - говорится в сообщении.

Р.Бабаев

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Тэги: ГЕРОИН, МВД

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]