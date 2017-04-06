Полиция обнаружила около 7 кг героина на зерновом поле на юге Азербайджана

Сотрудники правоохранительных органов Азербайджана обнаружили на зерновом поле на юге страны, около 7 кг героина, отмечает МВД республики.

«На основе оперативных данных сотрудники Джалилабадского РОП обнаружили на зерновом поле в селе Ханенгах тайник с 6,775 кг героина и 3,53 кг опиума», - говорится в сообщении.

Р.Бабаев