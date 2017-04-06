Азербайджан поднялся на 13 мест в мировом рейтинге конкурентоспособности в сфере туризма

Азербайджан поднялся на 71-е место в рейтинге конкурентоспособности в сфере туризма Всемирного экономического форума The Travel and Tourism Competitiveness Report.
Рейтинг публикуется раз в два года, начиная с 2007 года. В 2017 году в нем участвовали 136 стран, которые оценивались по 14 позициям, связанным с приемом туристов. Сюда входят историческое и культурное наследие, развитие экономики, транспорта, гостиничного сектора, коммуникаций, медицины, открытость населения и многое другое.
В 2015 году Азербайджан занял в рейтинге 84-е место. Таким образом, в 2017 году Азербайджан улучшил свои позиции, поднявшись на 13 строчек.
«Среди всех стран Азербайджан продемонстрировал самый большой прогресс по сравнению с прошлым рейтингом», - говорится в отчете.
Среди стран бывшего СССР Азербайджан занял шестое место после Эстонии (37-е место), России (43-е место), Латвии (54-е место), Литвы (56-е место) и Грузии (70-е место).
Как считают эксперты ВЭФ, наиболее сильные позиции в рейтинге Азербайджан занимает по качеству человеческих ресурсов и рынка труда (30-е место), по конкурентоспособности цен (31-е место), в том числе цен на топливо (23-е место), по уровню безопасности (35-е место), по уровню здоровья и гигиены (37-е место).
Низкие места Азербайджан занял: по количеству природных ресурсов (109-е место), инфраструктуре обслуживания туристов (89-е место), экологической устойчивости (81-е место), инфраструктуре воздушного транспорта (77-е место), открытости страны для международных путешественников (77-е место).
Среди критериев, по которым оценивалась открытость - визовые требования. По этому показателю Азербайджан занял 26-ое место в мире.
А.Ахундов
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