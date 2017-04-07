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СНГ 07.04.2017 14:15

Белоруссия и Россия защитят свою независимость, ни перед чем не останавливаясь - Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил уверенность в том, что его страна и Россия ни перед чем не остановятся в защите своей независимости.

"Не скрою, мы обсуждали и внутреннюю нашу безопасность, особенно на фоне теракта в Петербурге (на переговорах с президентом России Владимиром Путиным - ИФ). Это как раз обострило этот вопрос на наших переговорах", - сказал А.Лукашенко в интервью телеканалу "Мир".

"Мы понимали, что мы всяческими методами должны защитить независимость наших государств, наше общее отечество, которое мы сформировали и пытаемся создать в рамках союзного государства Беларуси и России. И мы ни перед чем не остановимся, защищая наших людей и нашу независимость", - заявил президент.

"Мы не хотим заниматься головотяпством и кого-то убаюкивать, как это было накануне прошлой войны (все боялись возбудить Америку, не дай бог, провокации там и так далее, всe убаюкивали сами себя и других, и оказались неготовыми к этой страшной войне)", - продолжил А.Лукашенко.

"Мы не собираемся воевать, но уроки из прошлого мы извлекли. В этом контексте шел разговор с Путиным по основному вопросу, для чего мы и встретились", - сказал президент Белоруссии.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, РОССИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ОБОРОНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]