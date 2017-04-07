Белоруссия и Россия защитят свою независимость, ни перед чем не останавливаясь - Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил уверенность в том, что его страна и Россия ни перед чем не остановятся в защите своей независимости.
"Не скрою, мы обсуждали и внутреннюю нашу безопасность, особенно на фоне теракта в Петербурге (на переговорах с президентом России Владимиром Путиным - ИФ). Это как раз обострило этот вопрос на наших переговорах", - сказал А.Лукашенко в интервью телеканалу "Мир".
"Мы понимали, что мы всяческими методами должны защитить независимость наших государств, наше общее отечество, которое мы сформировали и пытаемся создать в рамках союзного государства Беларуси и России. И мы ни перед чем не остановимся, защищая наших людей и нашу независимость", - заявил президент.
"Мы не хотим заниматься головотяпством и кого-то убаюкивать, как это было накануне прошлой войны (все боялись возбудить Америку, не дай бог, провокации там и так далее, всe убаюкивали сами себя и других, и оказались неготовыми к этой страшной войне)", - продолжил А.Лукашенко.
"Мы не собираемся воевать, но уроки из прошлого мы извлекли. В этом контексте шел разговор с Путиным по основному вопросу, для чего мы и встретились", - сказал президент Белоруссии.
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