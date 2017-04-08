Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7031 EUR   1.8135 RUR   0.0299 GBR   2.1239 TRY   0.4562

Цена на нефть

    $/bbl WTI   51.70 Brent   54.89

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 17° Завтра 19° 10 Апр 13° 11 Апр 16°

Спорт 08.04.2017 16:07

РФС утвердил стратегию развития футбола до 2030 года

Общенациональная стратегия развития футбола до 2030 года утверждена на очередной конференции Российского футбольного союза в субботу.

"За" проголосовало большинство делегатов конференции (237). Семь - "против".

Как сообщил вице-премьер, президент Российского футбольного союза Виталий Мутко, на ближайшем исполкоме РФС будет утверждена "дорожная карта" по реализации стратегии, после чего министерство спорта рассмотрит ее и утвердит.

"Стратегия развития футбола в Российской Федерации на период до 2030 года" была разработана в соответствии с поручениями президента РФ после совместного заседания Совета по развитию физической культуры и спорта и наблюдательного совета оргкомитета "Россия-2018" в декабре 2015 года.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ФУТБОЛ, РАЗВИТИЕ, СТРАТЕГИЯ


Похожие новости


ФИФА заплатила автору талисмана ЧМ-2018 500 долларов ФИФА ужесточит меры по борьбе с расизмом на Кубке конфедераций-2017 и ЧМ-2018 В преддверии ЧМ-2018 важно показать, что в РФ созданы все условия для занятий футболом, заявляют в Минспорта 75% объектов к ЧМ-2018 находятся в активной стадии строительства - Мутко На выставку в Госдуме привезли официальные мячи чемпионатов мира по футболу Около 20 тысяч волонтеров нужны для проведения ЧМ-2018 - Мутко

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]