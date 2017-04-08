РФС утвердил стратегию развития футбола до 2030 года

Общенациональная стратегия развития футбола до 2030 года утверждена на очередной конференции Российского футбольного союза в субботу.

"За" проголосовало большинство делегатов конференции (237). Семь - "против".

Как сообщил вице-премьер, президент Российского футбольного союза Виталий Мутко, на ближайшем исполкоме РФС будет утверждена "дорожная карта" по реализации стратегии, после чего министерство спорта рассмотрит ее и утвердит.

"Стратегия развития футбола в Российской Федерации на период до 2030 года" была разработана в соответствии с поручениями президента РФ после совместного заседания Совета по развитию физической культуры и спорта и наблюдательного совета оргкомитета "Россия-2018" в декабре 2015 года.