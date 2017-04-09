Средняя цена билетов Олимпиады-2018 в Южной Корее ниже, чем в Сочи-2014 - оргкомитет

Средняя стоимость билетов на мероприятия зимней Олимпиады, которая пройдет в Южной Корее в 2018 году, будет ниже, чем в Сочи-2014, заявил президент оргкомитета Олимпийских игр в Пхенчхане Ли Хи-Бом.
"Цены на билеты зависят от вида соревнований и уровня событий. Но я могу сказать, что это несколько ниже, чем стоимость билетов зимней Олимпиады в Сочи, примерно на уровне средних цен Олимпиады в Ванкувере", - сказал он на пресс-конференции, посвященной проведению Олимпиады-2018.
По его словам, средняя стоимость составит порядка $70. Самые дешевые билеты можно будет приобрести за $15, самые дорогие вип-билеты - это билеты на церемонию открытия, которые стоят около $1500. До 23 апреля принимаются предзаказы на билеты, которые будут проданы в мае на лотерейной основе. Онлайн-продажа для всех желающих стартует в сентябре. Ожидается, что на церемонию открытия приедет около 45 тыс. человек, напомнил он.
XXIII зимние Олимпийские игры пройдут в течение 17 дней в Южной Корее с 9 по 25 февраля 2018 года. В них примут участие спортсмены примерно из 95 стран мира, будут разыграны 102 комплекта наград. Основные объекты Олимпиады сконцентрированы в горном кластере Пхенчхана и в прибрежном кластере города Каннын.
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