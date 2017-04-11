Штаб поисковых работ подтвердил принадлежность тела обнаруженного на Каспии одному из азербайджанских нефтяников, без вести пропавших в декабре 2016г

Штаб поисковых работ подтвердил, что тело, обнаруженное пограничниками Азербайджана на мелководье, принадлежит одному из нефтяников, без вести пропавших в море 15 декабря 2016 года в результате обрушения части эстакады на месторождении Сангачалы - Хара-Зиря - Дуванный, отмечается в информации штаба.

"В результате поисково-спасательной операции было установлено, что найденное в море 9 апреля тело мужчины принадлежит оператору нефтегазодобывающего участка №1 НГДУ Н.Нариманова ПО "Азнефть", Бахрамову Джавиду Хяятхан оглу, 1967 года рождения. Тело погибшего будет передано членам семьи", - отмечается в сообщении.

Таким образом, уже найдены тела 9 нефтяников.

Как сообщалось ранее, 10 нефтяников без вести пропали в результате обрушения в море 15 декабря 2016 года части эстакады длиной 150 метров на пункте сбора нефти на месторождении Сангачалы - Хара-Зиря - Дуванный.

В настоящее время без вести пропавшими числится один человек.

Н.Аббасова