В Азербайджане необходимо создать специализированный экономический телеканал – глава Veyseloglu

В Азербайджане необходимо создание специализированного экономического телеканала, считает президент группы компаний Veyseloglu Айдын Талыбов.

"Азербайджанский бизнес нуждается в телеканале, специализирующемся на экономических темах", - сказал А.Талыбов на IV международном Caspian Energy Forum-2017 в среду в Баку.

Он отметил, что предпринимателям интересна информация о тех или иных сферах экономики, о компаниях, которые в них работают.

Торговая и дистрибьюторская компания Veyseloglu работает с 1994 года. Она сотрудничает со 116 фабриками в более 20 странах. В группу компаний входит шоколадная фабрика «Улдуз».

А.Ахундов