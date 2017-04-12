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Это интересно 12.04.2017 11:10

В Азербайджане необходимо создать специализированный экономический телеканал – глава Veyseloglu

В Азербайджане необходимо создание специализированного экономического телеканала, считает президент группы компаний Veyseloglu Айдын Талыбов.

"Азербайджанский бизнес нуждается в телеканале, специализирующемся на экономических темах", - сказал А.Талыбов на IV международном Caspian Energy Forum-2017 в среду в Баку.

Он отметил, что предпринимателям интересна информация о тех или иных сферах экономики, о компаниях, которые в них работают.

Торговая и дистрибьюторская компания Veyseloglu работает с 1994 года. Она сотрудничает со 116 фабриками в более 20 странах. В группу компаний входит шоколадная фабрика «Улдуз».

А.Ахундов

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Тэги: ЭКОНОМИКА, ТЕЛЕКАНАЛ, МНЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]