В Азербайджане необходимо создать специализированный экономический телеканал – глава Veyseloglu

В Азербайджане необходимо создание специализированного экономического телеканала, считает президент группы компаний Veyseloglu Айдын Талыбов.
"Азербайджанский бизнес нуждается в телеканале, специализирующемся на экономических темах", - сказал А.Талыбов на IV международном Caspian Energy Forum-2017 в среду в Баку.
Он отметил, что предпринимателям интересна информация о тех или иных сферах экономики, о компаниях, которые в них работают.
Торговая и дистрибьюторская компания Veyseloglu работает с 1994 года. Она сотрудничает со 116 фабриками в более 20 странах. В группу компаний входит шоколадная фабрика «Улдуз».
А.Ахундов
Глава МИД Эстонии в июне посетит Азербайджан
Силовое изменение границ стран недопустимо - глава МИД Азербайджана
Ветераны Азербайджана заявляют о готовности принять участие в освобождении оккупированных территорий
Грузия до конца года не будет закупать российский газ - глава Минэнерго
Банки-агенты АИФ в январе-феврале выдали ипотечных кредитов на 25 млн манатов
Банки в Азербайджане незначительно сократили в январе-феврале кредитование операций с недвижимостью
Президент Азербайджана выделил 3 млн манат на капремонт многоквартирных домов в Саатлы
Чешский архитектор осмотрела здание школы в Шамахинском районе, которое будет реконструировано Чехией
Ахмадинежад подал документы для регистрации кандидатом на выборах президента Ирана
В Эстонии осуждены два человека по обвинению в деятельности против государства в пользу России
Улюкаев останется под домашним арестом до 15 июля, постановил суд
Гуманизация политики наказания служит обеспечению прав человека – министр юстиции
Грузия и Азербайджан определяют будущее развитие региона между Каспийским и Черным морем – Маргвелашвили
Осталось 4 дня до премьеры спектакля «Бульвар Сансет»по пьесе Виктора Денисова «Бульвар Заходящего Солнца».
В РИКЦ открылась фотовыставка «Наши в космосе»
Запущена азербайджанская версия интернет-сайта Российского информационно-культурного центра в Баку
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»