В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки погибли 2 и пострадали 3 человека - МВД

Два человека погибли в результате произошедших за минувшие сутки на территории Азербайджана пяти дорожно-транспортных происшествий, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в МВД республики.

В зафиксированных ДТП также пострадали три человека.

За сутки на территории республики было зафиксировано 92 преступления, 27 из которых удалось раскрыть по "горячим следам".

По подозрению в совершении преступлений органы правопорядка задержали 78 человек.

Зафиксировано 10 фактов, связанных с незаконным оборотом наркотиков, и два – с незаконным хранением оружия.

Р.Бабаев