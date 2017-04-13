Сильвио Берлускони завершил сделку по продаже акций итальянского ФК "Милан" китайскому консорциуму Sport Investment Lux, сообщает пресс-служба клуба.
Последние детали, связанные со сделкой, были улажены в четверг.
Сообщается, что принадлежащая семье 80-летнего С.Берлускони итальянская холдинговая компания Fininvest продала 99,93% акций клуба, а сумма сделки составила 740 млн евро.
В пятницу состоится собрание акционеров "Милана", на котором будут избраны новые руководители клуба.
Таким образом, 31-летняя эпоха владения С.Берлускони "Миланом" завершена.
С.Берлускони приобрел "Милан" в 1986 году.
"Милан" наряду с аргентинским "Бока Хуниорс" является одним из самых успешных клубов мира по количеству международных кубков (по 18). В частности, команда семь раз становилась обладателем Кубка европейских чемпионов.
В последние годы клуб результатами не блещет. Так, по итогам сезона-2015/16 "Милан" финишировал на седьмой строчке турнирной таблицы серии А и не сумел пробиться в еврокубки третий год подряд.
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