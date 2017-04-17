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Социум 17.04.2017 13:57

В Азербайджане в январе-феврале зарегистрировало около 8,5 тыс. браков, более 2,4 тыс. – разводов

Численность населения Азербайджана увеличилась в январе-феврале 2017 года на 0,1% или на 13,686 тыс. человек, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомстате.

По данным на 1 марта население республики достигло 9 млн 823,667 тыс. человек.

Плотность населения в Азербайджане составляет 113 человек на квадратный километр.

В городах проживает 53% населения страны, в сельской местности - 47%. При этом 49,9% населения составляют мужчины, 50,1% - женщины.

В среднем на каждые 1 тыс. мужчин в Азербайджане приходится 1,006 тыс. женщин.

В январе-феврале в республике родились 24,648 тыс. младенцев или 418 ежедневно. Уровень рождаемости на каждые 1 тыс. человек в отчетном периоде составил 15,7 новорожденных. Мальчики составили 52,7% среди родившихся, девочки - 47,3%. За отчетный период в Азербайджане на свет появились 424 двойняшек и 12 тройняшек.

За тот же период в Азербайджане умерло 11,07 тыс. человек. Уровень смертности на каждые 1 тыс. человек составил 7,1.

За первые два месяца года зарегистрировано 8,476 тыс. браков и 2,422 тыс. разводов.

В январе-феврале соответствующие структуры Министерства внутренних дел и Государственной миграционной службы республики зарегистрировали 306 человек, приехавших в Азербайджан с целью постоянного проживания, и 198 человек, покинувших страну.

Р.Бабаев

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Тэги: НАСЕЛЕНИЕ, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]