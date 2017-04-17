В Азербайджане в январе-феврале зарегистрировало около 8,5 тыс. браков, более 2,4 тыс. – разводов

Численность населения Азербайджана увеличилась в январе-феврале 2017 года на 0,1% или на 13,686 тыс. человек, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомстате.
По данным на 1 марта население республики достигло 9 млн 823,667 тыс. человек.
Плотность населения в Азербайджане составляет 113 человек на квадратный километр.
В городах проживает 53% населения страны, в сельской местности - 47%. При этом 49,9% населения составляют мужчины, 50,1% - женщины.
В среднем на каждые 1 тыс. мужчин в Азербайджане приходится 1,006 тыс. женщин.
В январе-феврале в республике родились 24,648 тыс. младенцев или 418 ежедневно. Уровень рождаемости на каждые 1 тыс. человек в отчетном периоде составил 15,7 новорожденных. Мальчики составили 52,7% среди родившихся, девочки - 47,3%. За отчетный период в Азербайджане на свет появились 424 двойняшек и 12 тройняшек.
За тот же период в Азербайджане умерло 11,07 тыс. человек. Уровень смертности на каждые 1 тыс. человек составил 7,1.
За первые два месяца года зарегистрировано 8,476 тыс. браков и 2,422 тыс. разводов.
В январе-феврале соответствующие структуры Министерства внутренних дел и Государственной миграционной службы республики зарегистрировали 306 человек, приехавших в Азербайджан с целью постоянного проживания, и 198 человек, покинувших страну.
Р.Бабаев
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