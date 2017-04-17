Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7026 EUR   1.808 RUR   0.0303 GBR   2.1344 TRY   0.468

Цена на нефть

    $/bbl WTI   53.11 Brent   55.86

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 11° 20° Завтра 12° 19° 19 Апр 11° 22° 20 Апр 18°

СНГ 17.04.2017 20:02

Отношения между Великобританией и Россией хуже, чем когда-либо, считает посол РФ

Российско-британские отношения переживают наихудшие времена, считает посол РФ в Лондоне Александр Яковенко.

На вопрос газеты "Дейли мейл", являются ли отношения между Великобританией и Россией хуже, чем когда-либо, посол ответил: "Да, это так".

В интервью британской газете, текст которого опубликован в понедельник на сайте российского посольства. А.Яковенко отметил, что недавний отказ главы британского МИД Бориса Джонсона посетить с визитом Москву, "вызывает сожаление".

"Это еще одно свидетельство того, что между нашими странами нет субстантивных отношений, которые бы выходили за рамки чисто дипломатических", - сказал российский посол.

А.Яковенко выразил сожаление в связи с размещением 800 британских военных в Эстонии, поскольку, по его словам, "это усиливает напряженность в Европе вдоль границ между НАТО и Россией".

"Россия не представляет никакой угрозы ни для Эстонии, ни для какой-либо другой страны НАТО. Поэтому все разговоры о защите территории выглядят провокационными, а с учетом изменившегося характера войны, попросту смешными ", - подчеркнул посол.

Он также отверг утверждения о том, Россия якобы могла повлиять на исход июньского прошлого года референдуму о выходе Великобритании из ЕС путем хакерских атак на официальный сайт регистрации голосования.

"Правительство РФ не имеет никакого отношения к хакерским атакам, если они вообще имели место", - подчеркнул высокопоставленный российский дипломат.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ПОСОЛ, БРИТАНИЯ, ОТНОШЕНИЯ


Похожие новости


Расследование убийства посла РФ в Турции идет активно, появляются новые данные, часть из них подтверждаются - МИД РФ Турция принимает конкретные меры по предотвращению нарушений режима прекращения огня в Сирии - турецкий посол в Москве Экс-губернатор Юты Хантсман согласился стать послом США в России - ТВ Глава МИД Азербайджана вступился за пострадавшего от "оголтелой кампании" в США российского посла Кисляка Москва надеется на объективное и справедливое решение по делу Лапшина – посол РФ в Баку Бывший вице-премьер Казахстана Тасмагамбетов назначен послом в России

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]