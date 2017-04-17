Отношения между Великобританией и Россией хуже, чем когда-либо, считает посол РФ

Российско-британские отношения переживают наихудшие времена, считает посол РФ в Лондоне Александр Яковенко.
На вопрос газеты "Дейли мейл", являются ли отношения между Великобританией и Россией хуже, чем когда-либо, посол ответил: "Да, это так".
В интервью британской газете, текст которого опубликован в понедельник на сайте российского посольства. А.Яковенко отметил, что недавний отказ главы британского МИД Бориса Джонсона посетить с визитом Москву, "вызывает сожаление".
"Это еще одно свидетельство того, что между нашими странами нет субстантивных отношений, которые бы выходили за рамки чисто дипломатических", - сказал российский посол.
А.Яковенко выразил сожаление в связи с размещением 800 британских военных в Эстонии, поскольку, по его словам, "это усиливает напряженность в Европе вдоль границ между НАТО и Россией".
"Россия не представляет никакой угрозы ни для Эстонии, ни для какой-либо другой страны НАТО. Поэтому все разговоры о защите территории выглядят провокационными, а с учетом изменившегося характера войны, попросту смешными ", - подчеркнул посол.
Он также отверг утверждения о том, Россия якобы могла повлиять на исход июньского прошлого года референдуму о выходе Великобритании из ЕС путем хакерских атак на официальный сайт регистрации голосования.
"Правительство РФ не имеет никакого отношения к хакерским атакам, если они вообще имели место", - подчеркнул высокопоставленный российский дипломат.
Иран поддерживает территориальную целостность Азербайджана и мирное урегулирование карабахского конфликта – Лариджани
Глава МИД Азербайджана отправился с визитом в Мальту и Италию
Баку и Москва в III квартале проведут очередное заседание комиссии по демаркации границ - МИД Азербайджана
Объем операций на рынке ценных бумаг Азербайджана в I квартале 2017г вырос на треть
Правительство Азербайджана будет расширять список товаров, облагаемых специфическими импортными пошлинами – глава Минэкономики
Госинвестиции для вовлечения в Азербайджане в сельскохозяйственный оборот новых земель превысили 250 млн манатов – глава Минэкономики
Пожарные эвакуировали в Баку 10 жильцов здания, в котором возник пожар -МЧС
Более 1,5 тыс. больных гемофилией взято на диспансерный учет в Азербайджане - Минздрав
В Азербайджане в январе-феврале зарегистрировало около 8,5 тыс. браков, более 2,4 тыс. – разводов
Президент Азербайджана выделил 3 млн манат на капремонт многоквартирных домов в Саатлы
Чешский архитектор осмотрела здание школы в Шамахинском районе, которое будет реконструировано Чехией
Таллинн готов стать для Баку мостом для выхода на Скандинавию – министр Корб
Гуманизация политики наказания служит обеспечению прав человека – министр юстиции
Грузия и Азербайджан определяют будущее развитие региона между Каспийским и Черным морем – Маргвелашвили
В Азербайджанской дипломатической академии состоялся VI ежегодный международный фестиваль. Фоторепортаж
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»