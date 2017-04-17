Отношения между Великобританией и Россией хуже, чем когда-либо, считает посол РФ

Российско-британские отношения переживают наихудшие времена, считает посол РФ в Лондоне Александр Яковенко.

На вопрос газеты "Дейли мейл", являются ли отношения между Великобританией и Россией хуже, чем когда-либо, посол ответил: "Да, это так".

В интервью британской газете, текст которого опубликован в понедельник на сайте российского посольства. А.Яковенко отметил, что недавний отказ главы британского МИД Бориса Джонсона посетить с визитом Москву, "вызывает сожаление".

"Это еще одно свидетельство того, что между нашими странами нет субстантивных отношений, которые бы выходили за рамки чисто дипломатических", - сказал российский посол.

А.Яковенко выразил сожаление в связи с размещением 800 британских военных в Эстонии, поскольку, по его словам, "это усиливает напряженность в Европе вдоль границ между НАТО и Россией".

"Россия не представляет никакой угрозы ни для Эстонии, ни для какой-либо другой страны НАТО. Поэтому все разговоры о защите территории выглядят провокационными, а с учетом изменившегося характера войны, попросту смешными ", - подчеркнул посол.

Он также отверг утверждения о том, Россия якобы могла повлиять на исход июньского прошлого года референдуму о выходе Великобритании из ЕС путем хакерских атак на официальный сайт регистрации голосования.

"Правительство РФ не имеет никакого отношения к хакерским атакам, если они вообще имели место", - подчеркнул высокопоставленный российский дипломат.