Пожарные эвакуировали в Баку 10 жильцов здания, в котором возник пожар -МЧС

Сотрудники службы противопожарной безопасности МЧС Азербайджана эвакуировали 10 жильцов многоэтажного жилого здания в Баку, в котором в понедельник возник пожар, сообщает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям.
«Пожар возник на кухне двухкомнатной квартиры, расположенной на пятом этаже многоэтажного жилого здания в Ясамальском районе Баку. Огонь уничтожил горящие конструкции на кухне, стиральную машину и, частично, холодильник. В связи с пожаром были эвакуированы 10 жильцов дома", - отмечает МЧС.
По данным ведомства, пожар был потушен в 15:17 часов.
Р.Бабаев
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