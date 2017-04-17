Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7026 EUR   1.808 RUR   0.0303 GBR   2.1344 TRY   0.468

Цена на нефть

    $/bbl WTI   53.11 Brent   55.86

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 11° 20° Завтра 12° 19° 19 Апр 11° 22° 20 Апр 18°

Происшествия 17.04.2017 17:39

Пожарные эвакуировали в Баку 10 жильцов здания, в котором возник пожар -МЧС

Сотрудники службы противопожарной безопасности МЧС Азербайджана эвакуировали 10 жильцов многоэтажного жилого здания в Баку, в котором в понедельник возник пожар, сообщает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям.

«Пожар возник на кухне двухкомнатной квартиры, расположенной на пятом этаже многоэтажного жилого здания в Ясамальском районе Баку. Огонь уничтожил горящие конструкции на кухне, стиральную машину и, частично, холодильник. В связи с пожаром были эвакуированы 10 жильцов дома", - отмечает МЧС.

По данным ведомства, пожар был потушен в 15:17 часов.

Р.Бабаев

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ПОЖАР, ЖИЛЬЦЫ, ЭВАКУАЦИЯ


Похожие новости


Пожарные эвакуировали 30 жильцов жилого дома в Сумгайыте, где возник пожар – МЧС Азербайджана

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]