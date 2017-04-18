Air Canada лишила 10-летнего ребенка возможности лететь в отпуск с семьей из-за овербукинга

Канадская семья была вынуждена отказаться от билетов на рейс Air Canada и добираться до места пересадки на автомобиле, поскольку из-за перепродажи билетов авиакомпания лишила места 10-летнего сына, пишет The Guardian.

По данным The Vancouver Sun, Air Canada на этой неделе принесла официальные извинения и сообщила о выплате "очень щедрой компенсации". Семье был предложен ваучер на 2,5 тыс. канадских долларов ($1876) сроком на год, кроме того, авиаперевозчик пообещал оплатить дополнительные расходы.

Отец семейства Бретт Дойл еще в марте забронировал четыре авиабилета для мартовского отпуска на Коста-Рике, при этом прямого рейса из Шарлоттауна, где проживают Дойлы, не было, и их ждала пересадка в аэропорту Монреаля.

Когда пришло время регистрироваться на рейс, выяснилось, что его 10-летнему сыну Коулу не нашлось места в салоне. После нескольких часов телефонных переговоров с Air Canada и поездки в аэропорт выяснилось, что на самолет, рассчитанный на 28 пассажиров, было продано 34 билета. "Нам сказали, что крайне маловероятно, чтобы шесть человек отказались от полета в мартовские каникулы", - вспоминает Б.Дойл.

Как сообщает CBC, его жена Шанна хотела отказаться от полета в пользу сына, но представители Air Canada заявили ей, что она не вправе выбирать, кому передать место: в случае появления свободных мест приоритет за теми, кто чаще пользуется услугами авиакомпании.

Агент в аэропорту рекомендовал добраться до Монктона (два часа автомобилем) и лететь в Монреаль оттуда. Однако в Монктоне выяснилось, что нужный рейс отменен, и Дойлы потратили еще 2,5 часа на поездку в Галифакс, где застряли на ночь в отеле, и лишь с утра смогли вылететь в Монреаль. Отпуск на Коста-Рике прошел удачно, но дополнительные расходы, чтобы добраться туда, составили от 800 до 1000 канадских долларов, плюс родителям пришлось брать лишний день отпуска, чтобы не потерять билеты из Монреаля.

Злоключения Дойлов продолжают серию скандалов в социальных сетях, связанных с овербукингом на североамериканских рейсах и другими проблемами авиаперевозок. Ранее в апреле United Airlines силой высадила 69-летнего пассажира из самолета, чтобы перевезти собственных сотрудников.