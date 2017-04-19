Президент РФ Владимир Путин 20 апреля в Большом Кремлевском дворце проведет заседание Российского организационного комитета "Победа", сообщает в среду пресс-служба Кремля.
"Основная тема 39-го заседания - развитие гуманитарного сотрудничества с зарубежными странами на государственном и общественном уровнях в целях продвижения объективной исторической и актуальной информации о Российской Федерации, в том числе о ее роли в победе над нацизмом", - говорится в сообщении.
В заседании примут участие представители правительства, федеральных министерств, органов исполнительной власти, руководители общественных организаций, а также ветераны Великой Отечественной войны.
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