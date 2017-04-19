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СНГ 19.04.2017 18:41

Путин в четверг обсудит с оргкомитетом "Победа" гуманитарное сотрудничество с зарубежными странами - Кремль

Президент РФ Владимир Путин 20 апреля в Большом Кремлевском дворце проведет заседание Российского организационного комитета "Победа", сообщает в среду пресс-служба Кремля.

"Основная тема 39-го заседания - развитие гуманитарного сотрудничества с зарубежными странами на государственном и общественном уровнях в целях продвижения объективной исторической и актуальной информации о Российской Федерации, в том числе о ее роли в победе над нацизмом", - говорится в сообщении.

В заседании примут участие представители правительства, федеральных министерств, органов исполнительной власти, руководители общественных организаций, а также ветераны Великой Отечественной войны.

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Тэги: РОССИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, "ПОБЕДА", ОРГКОМИТЕТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]