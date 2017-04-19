Микроавтобус перевернулся в Азербайджане, пострадали шесть пассажиров

Микроавтобус марки «Mercedes Vita» перевернулся вечером в среду на проходящем через территорию Уджарского района Азербайджана участке автомобильной дороги Баку-Газах, сообщают местные СМИ.
В результате ДТП пострадали шесть пассажиров. Все они помещены в центральную больницу Уджарского района.
Состояние их характеризуется как средней тяжести.
Р.Бабаев
Президент Алиев утвердил положение о Госслужбе МЧС Азербайджана по контролю над маломерными судами и спасению на водах
ВС Азербайджана отработали задачи по выдвижению на рубежи развертывания - Минобороны
Президент Азербайджана распорядился о финансировании проектов молодежных организаций
Процесс консолидации банков в Азербайджане может продолжиться – глава АБА
ЧКБ заинтересовано в увеличении числа участников - директор
Президент Алиев выделил 3 млн манатов на строительство многоквартирного жилого здания в Евлахе
Президент Азербайджана выделил 3 млн манат на капремонт многоквартирных домов в Саатлы
Чешский архитектор осмотрела здание школы в Шамахинском районе, которое будет реконструировано Чехией
Британский премьер обещает продолжить санкционное давление на Россию
Старшего брата предполагаемого организатора теракта в Петербурге депортировали из Киргизии в РФ как возможного соучастника преступления
Иранский дипломат убежден в прочности отношений между Тегераном и Москвой
Таллинн готов стать для Баку мостом для выхода на Скандинавию – министр Корб
Гуманизация политики наказания служит обеспечению прав человека – министр юстиции
Грузия и Азербайджан определяют будущее развитие региона между Каспийским и Черным морем – Маргвелашвили
При поддержке компании Bakcell, в Баку прошел детский международный шахматный турнир
Реформы в системе налогообложения обсуждены в рамках бизнес-форума Caspian European Club и Caspian American Club
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»