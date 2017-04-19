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Происшествия 19.04.2017 19:38

Микроавтобус перевернулся в Азербайджане, пострадали шесть пассажиров

Микроавтобус марки «Mercedes Vita» перевернулся вечером в среду на проходящем через территорию Уджарского района Азербайджана участке автомобильной дороги Баку-Газах, сообщают местные СМИ.

В результате ДТП пострадали шесть пассажиров. Все они помещены в центральную больницу Уджарского района.

Состояние их характеризуется как средней тяжести.

Р.Бабаев

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Тэги: ДТП, МИКРОАВТОБУС, ПОСТРАДАВШИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]