Микроавтобус перевернулся в Азербайджане, пострадали шесть пассажиров

Микроавтобус марки «Mercedes Vita» перевернулся вечером в среду на проходящем через территорию Уджарского района Азербайджана участке автомобильной дороги Баку-Газах, сообщают местные СМИ.

В результате ДТП пострадали шесть пассажиров. Все они помещены в центральную больницу Уджарского района.

Состояние их характеризуется как средней тяжести.

Р.Бабаев