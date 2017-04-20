Эмиратская сеть магазинов Union Coop заинтересована в реализации азербайджанской продукции, отмечается в сообщении министерства экономики Азербайджана.

Вопросы продажи азербайджанских продуктов, в частности фруктов и овощей, были обсуждены на встрече руководства сети с азербайджанской делегацией во главе с министром экономики Шахином Мустафаевым.

Участники встречи отметили, что некоторые азербайджанские продукты уже продаются в магазинах сети, и интерес к ним высок.

Делегация также провела встречу с руководством сети супермаркетов Lulu, с которой ранее была достигнута договоренность о реализации в ее магазинах азербайджанской продукции. На встрече было отмечено, что в сети уже продаются яблоки и компоты из Азербайджана.

Сеть Lulu включает в себя 138 магазинов и действует в ОАЭ, Омане, Катаре, Кувейте, Бахрейне, Египте, Саудовской Аравии, Малайзии, Индонезии и Индии.

А.Ахундов