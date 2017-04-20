Проект ЮГК обеспечил итальянские компании многомиллиардными контрактами – МИД Азербайджана

Глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров и министр экономического развития Италии Карло Календа отмечают получение итальянскими компаниями многомиллиардных контрактов в рамках реализации проекта Южный газовый коридор (ЮГК).
«В ходе встречи собеседники отметили значимость ЮГК в газоснабжении Италии. Было подчеркнуто, что итальянские компании получили многомиллиардные контракты в рамках реализации этого проекта»,- отмечает пресс-служба МИД Азербайджана.
Э.Мамедъяров и К.Календа также отметили эффективное экономическое сотрудничество, в том числе в сфере энергетики, транспорта, нефтехимии, туризма.
Глава МИД Азербайджана находится с визитом в Италии.
Проект «Южного газового коридора» предусматривает создание трубопроводной инфраструктуры для транспортировки в Европу через Турцию азербайджанского газа, добываемого в рамках Стадии-2 разработки месторождения Шах-Дениз. Стоимость проекта оценивается в $40 млрд.
Основными компонентами проекта являются: Стадия-2 проекта Шах-Дениз, расширение Южно-Кавказской трубопроводной магистрали Баку-Грузия-граница с Турцией, строительство Транс-Анатолийского газопровода (TANAP) от восточной до западной границы Турции и Транс-Адриатического газопровода (TAP), соединяющего Грецию, Албанию и Адриатическое море на юг Италии.
Поставки азербайджанского газа в Европу ожидаются в 2020 году в объеме 10 млрд кубометров. Кроме того, 6 млрд кубометров азербайджанского газа будет поставляться в западные регионы Турции.
Ф.Исазаде
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