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Происшествия 20.04.2017 18:12

Около 45 человек погибли на дорогах Баку в январе-марте 2017 года

В I-ом квартале 2017 года 44 человека стали жертвами произошедших на улицах Баку дорожно-транспортных происшествий.

«В январе-марте жертвами произошедших на улицах Баку ДТП стали 44 человека. Для сравнения, в январе-марте 2016 года на автомобильных дорогах столицы погибли 31 человек», отмечает Главное управление полиции столицы.

В первом квартале в Баку произошло 140 аварии, это на 7 ДТП меньше, чем годом ранее.

В результате ДТП ранения различной степени тяжести получили 134 человека (160 – в первом квартале 2016 года).

Р.Бабаев

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: СТОЛИЦА, ДТП, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]