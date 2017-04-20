Около 45 человек погибли на дорогах Баку в январе-марте 2017 года

В I-ом квартале 2017 года 44 человека стали жертвами произошедших на улицах Баку дорожно-транспортных происшествий.

«В январе-марте жертвами произошедших на улицах Баку ДТП стали 44 человека. Для сравнения, в январе-марте 2016 года на автомобильных дорогах столицы погибли 31 человек», отмечает Главное управление полиции столицы.

В первом квартале в Баку произошло 140 аварии, это на 7 ДТП меньше, чем годом ранее.

В результате ДТП ранения различной степени тяжести получили 134 человека (160 – в первом квартале 2016 года).

Р.Бабаев