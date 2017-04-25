Автобус с белорусами попал в ДТП в Польше, 18 человек пострадали

Автобус, следовавший из Лодзи в Варшаву, большинство пассажиров которого составляли граждане Белоруссии, попал в ДТП, пострадали 18 человек.
Как сообщили в МИД Белоруссии, за гражданами республики из Гродно уже выехал новый автобус.
"Новый автобус выехал из Гродно за белорусскими гражданами", - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства в официальном твиттер-аккаунте МИД.
"В настоящее время пострадавших осматривают медики, в случае необходимости направляют в медицинские учреждения", - проинформировали в министерстве.
По сообщениям польских СМИ, в ночь на 25 апреля рядом с местечком Завады (Лодзькое воеводство) перевернулся автобус, в котором ехал 41 человек, пассажиры возвращались с экскурсии в Прагу. Сообщается, что водитель был трезв. Причины аварии пока не известны. На месте происшествия работает полиция.
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