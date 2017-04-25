Парламент Азербайджана принял поправки в Жилищный кодекс, определяющий статус гостиниц и объектов гостиничного типа

Милли Меджлис (парламент) Азербайджана принял во вторник поправки в Жилищный кодекс, сообщает парламентский корреспондент агентства "Интерфакс-Азербайджан".
«Согласно предлагаемым поправкам, отныне гостиницы, объекты гостиничного типа и другие предусмотренные для временного проживания строительные объекты будут называться «средствами размещения» и получат статус жилых площадей», - заявил председатель парламентского комитета по правовой политике и государственному устройству Али Гусейнли.
По его словам, данные поправки важны для развития туризма в стране.
Р.Бабаев
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