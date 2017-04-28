В Азербайджане до 1 июня срок регистрации IMEI- кодов мобильных телефонов продлен до 60 дней

Министерство транспорта, связи и высоких технологий (МТСВТ) Азербайджана с 1 апреля 2017 года продлило период регистрации IMEI-кодов мобильных телефонов с 30-ти до 60 дней, отмечается в сообщении пресс-службы ведомства.
В пятницу в МТСВТ состоялось совещание, посвященное подготовке секторов транспорта и связи к IV Играм Исламской солидарности.
«В ходе совещания было отмечено, что в связи с Исламиадой с 1 апреля до 1 июня 2017 года период регистрации IMEI- кодов мобильных телефонов продлен с 30-ти до 60 дней. Такое решение было принято для удобного использования мобильных устройств прибывающими в страну гостями и участниками Игр», - указывается в сообщении.
Кроме того, по данным министерства, для обеспечения удобства в использовании туристами услуг мобильной связи в период проведения Исламиады с 15 апреля по 1 июня 2017 года продажа номеров мобильных телефонов со стороны операторов будет осуществляться в упрощенном порядке.
В информации отмечается, что для обеспечения кибербезопасности и информационной безопасности в период до и после Игр создана Группа по Кибербезопасности.
Также МТСВТ выделило 247 «Лондонских Такси» для использования Операционным комитетом Игр, которые будут работать по двухсменному графику дежурств.
По итогам совещания было принято решение о переводе предприятий связи и транспорта в усиленный режим работы с 4 мая по 23 июня 2017 года.
В IV Играх Исламской солидарности, которые пройдут в Баку 12-22 мая, ожидается участие более 3 тыс. спортсменов из 57 стран- членов Организации Исламского Сотрудничества. В Играх также примут участие более 1 тыс. официальных лиц команд и столько же технических представителей. В течение 10-ти дней будут разыграны 1,6 тыс. медалей в 23 видах спорта.
Соревнования пройдут на 17 различных спортивных объектах.
Н.Аббасова
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