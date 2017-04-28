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Спорт 28.04.2017 14:36

В Азербайджане до 1 июня срок регистрации IMEI- кодов мобильных телефонов продлен до 60 дней

Министерство транспорта, связи и высоких технологий (МТСВТ) Азербайджана с 1 апреля 2017 года продлило период регистрации IMEI-кодов мобильных телефонов с 30-ти до 60 дней, отмечается в сообщении пресс-службы ведомства.

В пятницу в МТСВТ состоялось совещание, посвященное подготовке секторов транспорта и связи к IV Играм Исламской солидарности.

«В ходе совещания было отмечено, что в связи с Исламиадой с 1 апреля до 1 июня 2017 года период регистрации IMEI- кодов мобильных телефонов продлен с 30-ти до 60 дней. Такое решение было принято для удобного использования мобильных устройств прибывающими в страну гостями и участниками Игр», - указывается в сообщении.

Кроме того, по данным министерства, для обеспечения удобства в использовании туристами услуг мобильной связи в период проведения Исламиады с 15 апреля по 1 июня 2017 года продажа номеров мобильных телефонов со стороны операторов будет осуществляться в упрощенном порядке.

В информации отмечается, что для обеспечения кибербезопасности и информационной безопасности в период до и после Игр создана Группа по Кибербезопасности.

Также МТСВТ выделило 247 «Лондонских Такси» для использования Операционным комитетом Игр, которые будут работать по двухсменному графику дежурств.

По итогам совещания было принято решение о переводе предприятий связи и транспорта в усиленный режим работы с 4 мая по 23 июня 2017 года.

В IV Играх Исламской солидарности, которые пройдут в Баку 12-22 мая, ожидается участие более 3 тыс. спортсменов из 57 стран- членов Организации Исламского Сотрудничества. В Играх также примут участие более 1 тыс. официальных лиц команд и столько же технических представителей. В течение 10-ти дней будут разыграны 1,6 тыс. медалей в 23 видах спорта.

Соревнования пройдут на 17 различных спортивных объектах.

Н.Аббасова

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Тэги: УСТРОЙСТВА, РЕГИСТРАЦИЯ, СРОКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]