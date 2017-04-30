Оливер Стоун снимает фильм о Путине и считает, что кинолента откроет новую точку зрения для американцев

Американский режиссер Оливер Стоун снимает фильм о президенте РФ Владимире Путине и считает, что его новая кинолента откроет для американцев новую точку зрения, сообщает издание "Сидней морнинг геральд".

"Путин - один из самых важных лидеров в мире, и поскольку США объявили его врагом - великим врагом, я считаю, что очень важно, чтобы мы услышали то, что он может сказать", - заявил О.Стоун в интервью газете "Сидней морнинг геральд".

По его словам фильм "открывает целую точку зрения, о которой мы, американцы, не слышали". Он также отметил, съемочная группа встречалась с российским президентом четыре раза за два года.

При этом режиссер подчеркнул, что лента будет не документальным фильмом, скорее, это беседа в форме вопросов и ответов.