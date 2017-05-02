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Дальнее зарубежье 02.05.2017 16:34

Сценаристы Голливуда в последний момент отказались от забастовки

Гильдия сценаристов Америки (WGA) отказалась от проведения забастовки после достижения предварительного соглашения с рядом киностудий об условиях оплаты труда на ближайшие три года.

Гильдия опубликовала пресс-релиз из одного предложения, подтверждающий факт договоренности, но не раскрывающий никаких подробностей.

Как отмечает AP, объявление о соглашении WGA с Союзом кино- и телепродюсеров (AMPTP) было обнародовано через полтора часа после прекращения действия предыдущего договора. Забастовка должна была начаться рано утром 2 мая по времени Лос-Анджелеса.

Спорные вопросы включали отчисления студий на медицинское страхование членов WGA и параметры оплаты труда сценаристов телепрограмм.

Последний раз до этого голливудские сценаристы выходили на забастовку в 2007 году, тогда акция протеста продолжалась 100 дней, практически парализовав работу кино- и телестудий.

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Тэги: США, СЦЕНАРИСТЫ, ЗАБАСТОВКА, ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]