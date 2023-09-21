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Дальнее зарубежье 21.09.2023 13:34

Голливудские сценаристы близки к соглашению с киностудиями

Профсоюз американских сценаристов может вскоре заключить соглашение с представителями киностудий, закончив тем самым длящуюся с мая забастовку, сообщил CNBC со ссылкой на источники, близкие к переговорам.

Переговоры между Гильдией писателей Америки (Writers Guild of America, WGA) и Альянсом производителей кино- и телефильмов (Alliance of Motion Picture and Television Producers, AMPTP) прошли в среду и возобновятся в четверг, говорится в коротком совместном пресс-релизе.

По словам источников CNBC, обе стороны переговоров надеются на заключение соглашения в четверг.

Источники издания Deadline также рассказали о "невероятном прогрессе" переговоров, в которых участвовали главы ведущих медиакомпаний, включая Netflix Inc. , Warner Bros. Discovery и Walt Disney Co.

Забастовка с участием свыше 11 тыс. сценаристов началась 2 мая, в июле к ней присоединились актеры. Представители профсоюзов требуют от компаний повышения зарплат и предоставления гарантий занятости.

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Тэги: США, ГОЛЛИВУД, СЦЕНАРИСТЫ, ЗАБАСТОВКА


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