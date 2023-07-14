Голливудские актеры присоединились к забастовке сценаристов

Профсоюз киноактеров, артистов телевидения и радио (SAG-AFTRA) начал забастовку в пятницу вслед за сценаристами после провала переговоров о заключении нового контракта со студиями и потоковыми сервисами.
Два главных профсоюза Голливуда бастуют одновременно впервые с 1960 года, когда президентом гильдии актеров был Рональд Рейган, отмечает MarketWatch.
SAG-AFTRA, членами которого являются 160 тыс. киноактеров, журналистов, дикторов, ведущих и каскадеров, и Альянс продюсеров кино и телевидения (AMPTP), представляющий интересы работодателей, в том числе Disney, Netflix и Amazon, не смогли достичь соглашения после истечения предыдущего трехлетнего контракта.
В ходе переговоров Гильдия актеров потребовала решения ряда проблем, среди которых - низкая заработная плата, необходимость снимать видеопробы за свой счет и нерегулируемое использование искусственного интеллекта.
В AMPTP заявили, что предложили Гильдии выгодное соглашение, включающее самое значительное за последние 35 лет увеличение минимальной заработной платы, повышение лимита пенсионных и медицинских взносов, а также "инновационное решение" в области искусственного интеллекта, которое защитит права актеров на использование их цифрового образа.
"К сожалению, профсоюз выбрал путь, который приведет к финансовым трудностям для тысяч и тысяч людей, задействованных в киноиндустрии", - говорится в заявлении альянса.
По правилам SAG-AFTRA, во время забастовки актеры не могут участвовать в кинопроизводстве, включая съемки, прослушивания, репетиции и озвучивание, а также посещать премьеры и каким-либо образом продвигать проекты со своим участием. Действующие запреты ставят под вопрос появление актеров на 75-й церемонии престижной кинопремии "Эмми", которая пройдет в сентябре.
Ранее в результате забастовки сценаристов остановилась работа над шоу "Субботним вечером в прямом эфире", а также несколькими сериалами, включая "Очень странные дела", "Хитрости" и "Гриффины". Как ожидается, после срыва переговоров между SAG-AFTRA и AMPTP число поставленных на паузу телешоу и кинопроектов возрастет.
Алиев прибыл в Брюссель, проводит встречу с Мишелем
ВС Армении и НВФ в Карабахе подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии – Минобороны Азербайджана
Tabaterra вложит 40,5 млн манатов в производство сигарет в Агдамском промпарке
Mitsubishi Motors приостанавливает бизнес в Китае из-за низких продаж
В партии томатов, поступивших в Московский регион из Азербайджана, выявлен карантинный объект
Новым главой ЦБ Австралии с 18 сентября станет Мишель Буллок
AzerGold в августе начнет разведочные работы в Нахчыване для выявления перспективных рудных участков
Алиев дал неделю на расследование инцидента в Гедабекском районе
ФСРВП направит свыше 720 тыс. манатов на снос разрушенных жилых зданий для создания с.н.п. в Восточном Зангезуре
Во Франции призывают ускорить поставки вооружения в Армению
Сербия на месяц ввела мораторий на экспорт вооружения
Военные Пакистана пригрозили принять меры против боевиков, укрывающихся в Афганистане
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
Ипотека, которая осветит мечту о покупке дома – в Yelo Bank!
Сотрудники AccessBank стали победителями конкурса Фонда Развития Предпринимательства
ОАО «Norm» достигло высоких финансовых результатов в 2022 году
В Баку летом пройдет международная сельскохозяйственная конференция
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку с 31 мая по 3 июня
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС