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Это интересно 14.07.2023 17:04

Голливудские актеры присоединились к забастовке сценаристов

Профсоюз киноактеров, артистов телевидения и радио (SAG-AFTRA) начал забастовку в пятницу вслед за сценаристами после провала переговоров о заключении нового контракта со студиями и потоковыми сервисами.

Два главных профсоюза Голливуда бастуют одновременно впервые с 1960 года, когда президентом гильдии актеров был Рональд Рейган, отмечает MarketWatch.

SAG-AFTRA, членами которого являются 160 тыс. киноактеров, журналистов, дикторов, ведущих и каскадеров, и Альянс продюсеров кино и телевидения (AMPTP), представляющий интересы работодателей, в том числе Disney, Netflix и Amazon, не смогли достичь соглашения после истечения предыдущего трехлетнего контракта.

В ходе переговоров Гильдия актеров потребовала решения ряда проблем, среди которых - низкая заработная плата, необходимость снимать видеопробы за свой счет и нерегулируемое использование искусственного интеллекта.

В AMPTP заявили, что предложили Гильдии выгодное соглашение, включающее самое значительное за последние 35 лет увеличение минимальной заработной платы, повышение лимита пенсионных и медицинских взносов, а также "инновационное решение" в области искусственного интеллекта, которое защитит права актеров на использование их цифрового образа.

"К сожалению, профсоюз выбрал путь, который приведет к финансовым трудностям для тысяч и тысяч людей, задействованных в киноиндустрии", - говорится в заявлении альянса.

По правилам SAG-AFTRA, во время забастовки актеры не могут участвовать в кинопроизводстве, включая съемки, прослушивания, репетиции и озвучивание, а также посещать премьеры и каким-либо образом продвигать проекты со своим участием. Действующие запреты ставят под вопрос появление актеров на 75-й церемонии престижной кинопремии "Эмми", которая пройдет в сентябре.

Ранее в результате забастовки сценаристов остановилась работа над шоу "Субботним вечером в прямом эфире", а также несколькими сериалами, включая "Очень странные дела", "Хитрости" и "Гриффины". Как ожидается, после срыва переговоров между SAG-AFTRA и AMPTP число поставленных на паузу телешоу и кинопроектов возрастет.

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Тэги: США, ГОЛЛИВУД, АКТЕРЫ, ЗАБАСТОВКА


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