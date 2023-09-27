Голливудские сценаристы закончили пятимесячную забастовку

Гильдия сценаристов Америки (Writers Guild of America, WGA, отраслевой профсоюз) объявила о завершении забастовки, продлившейся почти пять месяцев, пишет MarketWatch.
Руководство гильдии по итогам голосования поддержало достигнутое ранее предварительное трехлетнее соглашение с Альянсом производителей кино- и телефильмов (Alliance of Motion Picture and Television Producers, AMPTP).
Соглашение все еще должно быть одобрено на всеобщем голосовании членов профсоюза, которое пройдет в начале октября. Однако окончание забастовки означает, что сценаристы могут вернуться к работе немедленно. Это позволит возобновить съемки некоторых телепередач, в первую очередь вечерних ток-шоу.
Профсоюзу в ходе переговоров со студиями удалось добиться значительных успехов во всех ключевых сферах, включая размер заработной платы, гарантии занятости, размер штата сценаристов и контроль над искусственным интеллектом.
Минимальная оплата труда сценаристов будет повышена на 3,5-5%. Кроме того, члены профсоюза будут получать бонусы за написание сценариев для наиболее популярных в стриминговых сервисах телепрограмм. Сериалы, в которых планируется минимум 13 серий, будут обязаны держать в штате не менее шести сценаристов, а сериалы на стадии разработки должны будут гарантировать занятость сценаристов на протяжении как минимум 10 недель.
Условия соглашения в сферах, касающихся искусственного интеллекта, снижают риски, что людям придется конкурировать с компьютерами за рабочие места. Сценаристы смогут использовать ИИ при написании текстов, если работодатель будет не против, однако последний не сможет требовать применять инструменты на основе ИИ.
Забастовка с участием свыше 11 тыс. сценаристов началась 2 мая, в июле к ней присоединились актеры. Актерский профсоюз пока не возобновлял переговоры со студиями и все еще бастует.
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