Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.7951 RUR   0.0176 GBR   2.0647 TRY   0.0623

Цена на нефть

26.09 $/bbl +/- WTI 90.39 +0.71 Brent 93.96 +0.67

Это интересно 27.09.2023 13:06

Голливудские сценаристы закончили пятимесячную забастовку

Гильдия сценаристов Америки (Writers Guild of America, WGA, отраслевой профсоюз) объявила о завершении забастовки, продлившейся почти пять месяцев, пишет MarketWatch.

Руководство гильдии по итогам голосования поддержало достигнутое ранее предварительное трехлетнее соглашение с Альянсом производителей кино- и телефильмов (Alliance of Motion Picture and Television Producers, AMPTP).

Соглашение все еще должно быть одобрено на всеобщем голосовании членов профсоюза, которое пройдет в начале октября. Однако окончание забастовки означает, что сценаристы могут вернуться к работе немедленно. Это позволит возобновить съемки некоторых телепередач, в первую очередь вечерних ток-шоу.

Профсоюзу в ходе переговоров со студиями удалось добиться значительных успехов во всех ключевых сферах, включая размер заработной платы, гарантии занятости, размер штата сценаристов и контроль над искусственным интеллектом.

Минимальная оплата труда сценаристов будет повышена на 3,5-5%. Кроме того, члены профсоюза будут получать бонусы за написание сценариев для наиболее популярных в стриминговых сервисах телепрограмм. Сериалы, в которых планируется минимум 13 серий, будут обязаны держать в штате не менее шести сценаристов, а сериалы на стадии разработки должны будут гарантировать занятость сценаристов на протяжении как минимум 10 недель.

Условия соглашения в сферах, касающихся искусственного интеллекта, снижают риски, что людям придется конкурировать с компьютерами за рабочие места. Сценаристы смогут использовать ИИ при написании текстов, если работодатель будет не против, однако последний не сможет требовать применять инструменты на основе ИИ.

Забастовка с участием свыше 11 тыс. сценаристов началась 2 мая, в июле к ней присоединились актеры. Актерский профсоюз пока не возобновлял переговоры со студиями и все еще бастует.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: США, ГОЛЛИВУД, СЦЕНАРИСТЫ, ЗАБАСТОВКА


Похожие новости


Голливудские сценаристы близки к соглашению с киностудиями Голливудские актеры присоединились к забастовке сценаристов Актеры Голливуда проголосуют по поводу забастовки вслед за сценаристами Работники Голливуда могут начать забастовку из-за плохих условий работы Актер Джеймс Дин "сыграет" в фильме через 65 лет после своей гибели Городские власти Голливуда рекомендуют убрать звезду Трампа с "Аллеи славы" Рождество 2013г стало вторым в истории для Голливуда по объему кассовых сборов

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az