Российский Starbucks оказался самым дорогим в мире

Цены в российских кофейнях Starbucks оказались самыми высокими в мире исходя из сопоставления со стоимостью других товаров и доходами населения, они в полтора раза выше, чем в Индонезии, которая занимает второе место, и почти в пять раз больше, чем в США.
Аналитическая компания ValuePenguin составила так называемый "индекс латте" - свою версию индекса BigMac, рассчитываемого журналом The Economist на основе цены известного гамбургера ресторанов McDonald`s в разных странах. ValuePenguin взяла за эталон цену стандартной порции латте Starbucks, использовав также данные Euromonitor International о потребительских ценах и Всемирного банка - о курсах валют.
Согласно прайс-листу Starbucks, латте размера толл в Москве стоит 255 рублей, в остальных городах присутствия в России цена ниже. Но ValuePenguin утверждает, что эта цена эквивалентна $12,32 для США, где за аналогичную порцию кофе берут всего $2,75 - это минимум для всех стран, рассмотренных аналитической компанией.
Помимо России и Индонезии, слишком высокие для местного рынка цены на предложения Starbucks зафиксированы ValuePenguin во Вьетнаме ($8,18), Таиланде ($8,04), Индии ($7,99). Сопоставимый с США уровень наблюдается в таких развитых странах, как Австралия ($2,86), Великобритания ($2,88) и Канада ($3,06).
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