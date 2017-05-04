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Спорт 04.05.2017 12:40

Азербайджан сохранил свои позиции в рейтинге ФИФА

Сборная Азербайджана по футболу сохранила свои позиции в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), обновленная версия которого опубликована в четверг.

Национальная команда занимает 87-е место.

Возглавляет рейтинг Бразилия. В первой десятке также присутствуют Аргентина, Германия, Чили, Колумбия, Франция, Бельгия, Португалия, Швейцария, Испания.

Соперники Азербайджана по отбору на ЧМ-2018 в рейтинге занимают следующие позиции: Северная Ирландия (26), Чехия (46), Норвегия (86) и Сан-Марино (204).

А.Азизов

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Тэги: ФИФА, РЕЙТИНГ, МЕСТО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]