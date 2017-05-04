Азербайджан сохранил свои позиции в рейтинге ФИФА

Сборная Азербайджана по футболу сохранила свои позиции в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), обновленная версия которого опубликована в четверг.

Национальная команда занимает 87-е место.

Возглавляет рейтинг Бразилия. В первой десятке также присутствуют Аргентина, Германия, Чили, Колумбия, Франция, Бельгия, Португалия, Швейцария, Испания.

Соперники Азербайджана по отбору на ЧМ-2018 в рейтинге занимают следующие позиции: Северная Ирландия (26), Чехия (46), Норвегия (86) и Сан-Марино (204).

А.Азизов