Чемпионат мира по хоккею стартует во Франции и Германии в пятницу

Чемпионат мира 2017 года по хоккею с шайбой среди мужских команд стартует в пятницу, игры турнира примут Кельн и Париж.
Сборная России сыграет в группе А, где ее соперниками станут США, Швеция, Словакия, Германия, Латвия, Дания и Италия. Все матчи россияне проведут в Кёльне на "Ланксесс-Арене", которая вмещает 18,5 тыс. зрителей.
5 мая состоится встреча Россия - Швеция (17:15 мск), 7 мая Италия - Россия (13:15 мск), 8 мая Германия и Россия (17:15 мск), 11 мая Россия - Дания (17:15 мск), 13 мая Россия - Словакия (17:15 мск), 15 мая Россия - Латвия (21:15 мск), 16 мая Россия - США (17:15 мск).
В группе B сыграют: Канада, Финляндия, Чехия, Швейцария. Белоруссия, Норвегия, Франция и Словения.
Матчи этой группы состоятся в Париже на "АккорХотелс Арене", вместимость которой составляет 17 тыс. зрителей. Столица Франции в последний раз принимала матчи чемпионата мира по хоккею в 1968 году.
В плей-офф выходят команды, занявшие первые четыре места в своей группе, команда, которая займёт восьмое место, вылетит в первый дивизион чемпионата мира 2018 года.
Финал состоится 21 мая в Кёльне.
Среди судей турнира - россиянин Роман Гофман и линейный арбитр Александр Отмахов.
Чемпионат мира по хоккею в третий раз в своей истории принимают сразу две страны.
В России матчи турнира покажут Первый канал и "Матч ТВ".
В прошлом году первенство мира по хоккею состоялось в России (в Москве и Санкт-Петербурге). Тогда титул чемпиона мира защитила сборная Канады, обыгравшая в финальном матче сборную Финляндии (2:0). Бронзовым призёром стала сборная России, которая в матче за третье место разгромила США (7:2).
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