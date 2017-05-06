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Регион 06.05.2017 16:02

Спикер грузинского парламента надеется на сохранение отношений между народами РФ и Грузии, несмотря на политические противоречия

Председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе ратует за прагматические отношения с Россией и рассчитывает, что политическое противостояние между Тбилиси и Москвой не отразится на отношениях между грузинским и российским народами.

"Мы убеждены, что, если Россия прагматически смотрела бы на вопрос, в ее интересы входило бы урегулирование отношений с Грузией, но, к сожалению, их (властей России - ИФ) отношение не прагматичное", - заявил И.Кобахидзе в субботу в городе Амбролаури (регион Рача на севере Грузии) в ходе всенародного обсуждения проекта конституционных изменений.

Говоря о внешнеполитическом курсе Грузии и факторе России, спикер парламента, возглавляющий государственную конституционную комиссию, еще раз подчеркнул, что "политическое противостояние с Россией не должно отрицательно сказываться на отношениях между народами".

"Внешняя политика Грузии важнейшая для страны и этот вопрос отражен и в Конституции. Этому отведена отдельная статья в Конституции, где прямо записано, что нашим приоритетом является членство в НАТО и Евросоюзе. Это написано черным по белому в Конституции, и этот наш курс непоколебим", - заявил И. Кобахидзе.

Что касается отношений с Россией, то, по его словам, "мы знаем, какие у нас здесь сложности и какие проблемы". "Мы делаем все для того, чтобы свести эти проблемы к минимуму, хотя, это нелегко. Для нас важно, чтобы, несмотря на проблемы, сохранить между народами мирные отношения, и то противостояние, которое существует с властями России, не переходит между народами", - сказал И.Кобахидзе.

При этом он отметил, что, несмотря ни на что, в Грузию приезжают много российских туристов, которые убеждаются, что мирным отношениям между народами опасность не угрожает.

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Тэги: ГРУЗИЯ, РОССИЯ, ОТНОШЕНИЯ


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