Спикер грузинского парламента надеется на сохранение отношений между народами РФ и Грузии, несмотря на политические противоречия

Председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе ратует за прагматические отношения с Россией и рассчитывает, что политическое противостояние между Тбилиси и Москвой не отразится на отношениях между грузинским и российским народами.
"Мы убеждены, что, если Россия прагматически смотрела бы на вопрос, в ее интересы входило бы урегулирование отношений с Грузией, но, к сожалению, их (властей России - ИФ) отношение не прагматичное", - заявил И.Кобахидзе в субботу в городе Амбролаури (регион Рача на севере Грузии) в ходе всенародного обсуждения проекта конституционных изменений.
Говоря о внешнеполитическом курсе Грузии и факторе России, спикер парламента, возглавляющий государственную конституционную комиссию, еще раз подчеркнул, что "политическое противостояние с Россией не должно отрицательно сказываться на отношениях между народами".
"Внешняя политика Грузии важнейшая для страны и этот вопрос отражен и в Конституции. Этому отведена отдельная статья в Конституции, где прямо записано, что нашим приоритетом является членство в НАТО и Евросоюзе. Это написано черным по белому в Конституции, и этот наш курс непоколебим", - заявил И. Кобахидзе.
Что касается отношений с Россией, то, по его словам, "мы знаем, какие у нас здесь сложности и какие проблемы". "Мы делаем все для того, чтобы свести эти проблемы к минимуму, хотя, это нелегко. Для нас важно, чтобы, несмотря на проблемы, сохранить между народами мирные отношения, и то противостояние, которое существует с властями России, не переходит между народами", - сказал И.Кобахидзе.
При этом он отметил, что, несмотря ни на что, в Грузию приезжают много российских туристов, которые убеждаются, что мирным отношениям между народами опасность не угрожает.
Алиев осуждает решение ПАСЕ о возвращении Турции под мониторинг
Ряд членов Совбеза ООН поддерживают Армению, поэтому резолюции по Карабаху не выполняются, заявляют в Баку
Для урегулирование конфликта в Карабахе нужен график вывода армянских ВС с оккупированных территорий – МИД Азербайджана
Азербайджан планирует увеличить экспорт в Турцию продукции, произведенной в Нахчыване
Акционеры Azer-Turk Bank в июне проведут общее собрание
Возгорание на нефтяной скважине в Коми удалось локализовать спустя почти месяц
В Баку обнаружены 4 гранаты Ф-1, которые обезврежены пиротехниками МЧС Азербайджана
В ДТП на западе Азербайджана погиб один человек, еще двое получили травмы средней тяжести - МВД
Более 30 человек пострадали на пожаре в высотке на юго-западе Москвы, 11 человек госпитализированы
Президент Алиев распорядился выделить ИВ Сумгайыта 4 млн манатов на капремонт автодорог города
Президент Алиев выделил 3 млн манатов на строительство многоквартирного жилого здания в Евлахе
Президент Азербайджана выделил 3 млн манат на капремонт многоквартирных домов в Саатлы
В БУДУЩЕМ В БАКУ ВОЗМОЖНО СТРОИТЕЛЬСТВО СПЕЦИАЛЬНОЙ ТРАССЫ ДЛЯ F-1
Таллинн готов стать для Баку мостом для выхода на Скандинавию – министр Корб
Гуманизация политики наказания служит обеспечению прав человека – министр юстиции
Компания Bakcell провела работы по улучшению качества сети в Джоджуг Марджанлы
Caspian Energy выставляет на продажу долевое участие
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»