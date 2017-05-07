Винодельческая компания "Картвели" ("Грузин"), учрежденная членами популярного не только в Грузии, но и далеко за ее пределами фольклорно-вокального ансамбля "Грузинские голоса", представила общественности новый грузинский бренд - "Поющее вино".
Как сообщает пресс-служба правительства Грузии, на каждую бутылку вина нанесен код QR, посредством которого можно перейти на канал компании "Картвели" в Youtube, где размещены видеоролики о грузинской культуре и традициях.
"Когда очень любишь грузинское искусство и представляешь его на высоком уровне перед всем миром, невозможно, чтобы новое начинание не было бы успешным", - цитирует пресс-служба заявление премьер-министра Грузии Георгия Квирикашвили, который присутствовал на презентации нового бренда.
Глава правительства поздравил с этим начинанием ансамбль "Грузинские голоса". При этом он отметил, что члены ансамбля одними из первых отпраздновали задействование с 28 марта безвизового режима для граждан Грузии со странами Европы.
"Мы вместе поехали в Европу без виз. Сегодня празднуем создание нового грузинского бренда с красивым названием. Невозможно, чтобы у хороших людей не получилось хорошее дело. Так что, еще раз желаю больших успехов!", - сказал на презентации бренда Г. Квирикашвили.
Ансамбль "Грузинские голоса" носит свое название с 1991 года, и с тех пор и по сей день он проводит концерты на сценах крупнейших городов мира. Репертуар ансамбля весьма разнообразен и иногда выходит за рамки традиционного песнопения, но основа его - именно народный грузинский фольклор.
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