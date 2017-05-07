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Это интересно 07.05.2017 09:01

В Грузии появилось "Поющее вино"

Винодельческая компания "Картвели" ("Грузин"), учрежденная членами популярного не только в Грузии, но и далеко за ее пределами фольклорно-вокального ансамбля "Грузинские голоса", представила общественности новый грузинский бренд - "Поющее вино".

Как сообщает пресс-служба правительства Грузии, на каждую бутылку вина нанесен код QR, посредством которого можно перейти на канал компании "Картвели" в Youtube, где размещены видеоролики о грузинской культуре и традициях.

"Когда очень любишь грузинское искусство и представляешь его на высоком уровне перед всем миром, невозможно, чтобы новое начинание не было бы успешным", - цитирует пресс-служба заявление премьер-министра Грузии Георгия Квирикашвили, который присутствовал на презентации нового бренда.

Глава правительства поздравил с этим начинанием ансамбль "Грузинские голоса". При этом он отметил, что члены ансамбля одними из первых отпраздновали задействование с 28 марта безвизового режима для граждан Грузии со странами Европы.

"Мы вместе поехали в Европу без виз. Сегодня празднуем создание нового грузинского бренда с красивым названием. Невозможно, чтобы у хороших людей не получилось хорошее дело. Так что, еще раз желаю больших успехов!", - сказал на презентации бренда Г. Квирикашвили.

Ансамбль "Грузинские голоса" носит свое название с 1991 года, и с тех пор и по сей день он проводит концерты на сценах крупнейших городов мира. Репертуар ансамбля весьма разнообразен и иногда выходит за рамки традиционного песнопения, но основа его - именно народный грузинский фольклор.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ВИНО, ПЕСНЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]