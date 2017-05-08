Президент Азербайджана принял участие в поминовении академика Рафиги Алиевой

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял в понедельник участие в поминовении в связи с третьим днем со дня кончины ученой, академика Рафиги Алиевой, сообщает сайт главы государства.

Р.Алиева – тетя президента И.Алиева.

Р.Алиева скончалась 6 мая на 85-ом году жизни.

Рафига Алиева родилась 20 сентября 1932 года в городе Нахчыван. По окончании средней школы в 1951-1956 годах получила образование на химическом факультете Азербайджанского государственного университета.

В 1970 году Рафига Алиева защитила кандидатскую, а в 1999 году – докторскую диссертацию, в том же году была удостоена звания профессора. В 2007 году была избрана членом-корреспондентом, а в 2014 году – действительным членом Национальной Академии Наук Азербайджана.

Автор более 450 научных работ, 25 учебников и учебных пособий, 20 патентов, Р.Алиева являлась членом ряда ученых советов и научных обществ. Под руководством ученого подготовлено более 20 докторов философии и докторов наук.

Плодотворная научно-педагогическая деятельность известного ученого-химика Рафиги Алиевой получила высокую оценку. За заслуги в развитии науки и образования в Азербайджане она была удостоена ордена «Шохрат».

Р.Бабаев