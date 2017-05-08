Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7026 EUR   1.8683 RUR   0.0294 GBR   2.2068 TRY   0.4818

Цена на нефть

    $/bbl WTI   47.82 Brent   50.79

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 16° 25° Завтра 14° 27° 10 Май 17° 27° 11 Май 12° 22°

Наука и образование 08.05.2017 17:29

Президент Азербайджана принял участие в поминовении академика Рафиги Алиевой

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял в понедельник участие в поминовении в связи с третьим днем со дня кончины ученой, академика Рафиги Алиевой, сообщает сайт главы государства.

Р.Алиева – тетя президента И.Алиева.

Р.Алиева скончалась 6 мая на 85-ом году жизни.

Рафига Алиева родилась 20 сентября 1932 года в городе Нахчыван. По окончании средней школы в 1951-1956 годах получила образование на химическом факультете Азербайджанского государственного университета.

В 1970 году Рафига Алиева защитила кандидатскую, а в 1999 году – докторскую диссертацию, в том же году была удостоена звания профессора. В 2007 году была избрана членом-корреспондентом, а в 2014 году – действительным членом Национальной Академии Наук Азербайджана.

Автор более 450 научных работ, 25 учебников и учебных пособий, 20 патентов, Р.Алиева являлась членом ряда ученых советов и научных обществ. Под руководством ученого подготовлено более 20 докторов философии и докторов наук.

Плодотворная научно-педагогическая деятельность известного ученого-химика Рафиги Алиевой получила высокую оценку. За заслуги в развитии науки и образования в Азербайджане она была удостоена ордена «Шохрат».

Р.Бабаев

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АЛИЕВ, ТЕТЯ, ПОМИНКИ

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]