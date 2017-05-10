В Великобритании украли 24 тыс. пчел стоимостью $2,6 тыс.

Полицейские Южного Йоркшира расследуют редкую для Великобритании кражу: из бортнического хозяйства на территории графства вывезли 24 тыс. пчел вместе с ульями, общая стоимость имущества превышает 2 тыс. фунтов стерлингов ($2,6 тыс.).

Ульи и пчелы исчезли с фермы еще 26 апреля, но о краже стало известно только сейчас, сообщает BBC.

Йоркширская полиция отметила, что это первая кража такого рода в этом году на территории Великобритании.

Владелица пчел Аманда Клейтон отмечает высокий профессионализм преступников. На месте преступления был найден дымарь - устройство для обкуривания пчел с целью их усмирения, а значит, похитители смогли уехать без укусов, забрав максимально возможное количество насекомых, предполагает она.

А.Клейтон намерена установить максимально эффективную охранную систему для защиты от воров и трекеры в улья, чтоб их можно было легко обнаружить.