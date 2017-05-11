Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7026 EUR   1.8508 RUR   0.0296 GBR   2.2027 TRY   0.4746

Цена на нефть

    $/bbl WTI   45.88 Brent   48.73

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 11° 23° Завтра 13° 18° 13 Май 14° 21° 14 Май 15° 24°

СНГ 11.05.2017 17:36

Путин вместе с Аббасом по телемосту принял участие в открытии в Вифлееме многофункционального культурного комплекса

Открытие в Вифлееме многофункционального культурного комплекса, построенного при содействии РФ, позволит палестинцам лучше узнать российские традиции и является свидетельством крепкой дружбы между народами двух стран, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Открытие комплекса - это заметная веха в развитии взаимовыгодных отношений между Россией и Палестиной, и свидетельство, в то же время, подлинно крепкой дружбы между нашими народами и нашими странами", - сказал В.Путин, который вместе с палестинским лидером Махмудом Аббасом, приехавшим на переговоры в Россию , принял участие в телемосте с Вифлеемом, где открылся комплекс.

Теперь, по словам В.Путина, у палестинской молодежи появились дополнительные возможности "проявить свои способности и таланты".

"Появилась возможность ближе узнать российскую историю и культуру, наши музыкальные российские традиции, заняться борьбой, заниматься спортом", - сказал В.Путин.

Он напомнил, что в Вифлееме уже несколько лет успешно действует российский Центр науки и культуры, общеобразовательная средняя школа имени российско-палестинской дружбы с преподаванием на русском языке.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ПАЛЕСТИНА, ЦЕНТР, ОТКРЫТИЕ


Похожие новости


Аббас заявляет, что Израиль затягивает переговоры по урегулированию палестино-израильского конфликта Путин обсудит с Аббасом ситуацию в Сирии, Ираке и Йемене Аббас приглашает Путина в Вифлеем Россия поддержит в СБ ООН проект резолюции по Палестине в ее нынешнем виде - МИД РФ В Москве встревожены отсутствием подвижек в мирном процессе между Палестиной и Израилем - Лавров Международное сообщество должно прикладывать больше усилий для урегулирования палестино-израильского конфликта - Лавров

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]