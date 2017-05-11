Путин вместе с Аббасом по телемосту принял участие в открытии в Вифлееме многофункционального культурного комплекса

Открытие в Вифлееме многофункционального культурного комплекса, построенного при содействии РФ, позволит палестинцам лучше узнать российские традиции и является свидетельством крепкой дружбы между народами двух стран, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Открытие комплекса - это заметная веха в развитии взаимовыгодных отношений между Россией и Палестиной, и свидетельство, в то же время, подлинно крепкой дружбы между нашими народами и нашими странами", - сказал В.Путин, который вместе с палестинским лидером Махмудом Аббасом, приехавшим на переговоры в Россию , принял участие в телемосте с Вифлеемом, где открылся комплекс.

Теперь, по словам В.Путина, у палестинской молодежи появились дополнительные возможности "проявить свои способности и таланты".

"Появилась возможность ближе узнать российскую историю и культуру, наши музыкальные российские традиции, заняться борьбой, заниматься спортом", - сказал В.Путин.

Он напомнил, что в Вифлееме уже несколько лет успешно действует российский Центр науки и культуры, общеобразовательная средняя школа имени российско-палестинской дружбы с преподаванием на русском языке.