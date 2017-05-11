В Азербайджане отметят 120-летний юбилей Бюльбюля

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение о проведении 120-летнего юбилея со дня рождения известного певца, основоположника профессиональной вокальной школы Азербайджана, общественного деятеля Бюльбюля (Муртуза Мешади Рза оглы Маммедова).

Текст распоряжения опубликован на сайт главы государства.

Юбилей Бюльбюля будет организован на государственном уровне.

В связи с этим президент поручил министерствам культуры и туризма, образования и Национальной Академии наук Азербайджана (НАНА) подготовить план действий для проведения юбилейных торжеств.

А.Азизов