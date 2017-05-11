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Культура 11.05.2017 18:25

В Азербайджане отметят 120-летний юбилей Бюльбюля

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение о проведении 120-летнего юбилея со дня рождения известного певца, основоположника профессиональной вокальной школы Азербайджана, общественного деятеля Бюльбюля (Муртуза Мешади Рза оглы Маммедова).

Текст распоряжения опубликован на сайт главы государства.

Юбилей Бюльбюля будет организован на государственном уровне.

В связи с этим президент поручил министерствам культуры и туризма, образования и Национальной Академии наук Азербайджана (НАНА) подготовить план действий для проведения юбилейных торжеств.

А.Азизов

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Тэги: БЮЛЬБЮЛЬ, ЮБИЛЕЙ, ТОРЖЕСТВА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]