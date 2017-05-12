США могут распространить запрет на провоз ноутбуков на рейсы из Европы - газета

Власти США рассматривают возможность введения запрета на провоз ноутбуков, планшетов, видеокамер в ручной клади на авиарейсах из Европы, сообщает The Wall Street Journal.
Представители трех основных американских авиаперевозчиков встречались в четверг с официальными лицами из органов национальной безопасности США, чтобы обсудить угрозы гражданской авиации и возможность принятия дополнительных мер по предотвращению этих угроз, сообщил источник.
Пока решения о распространении запрета на европейские рейсы не принято, однако этот вопрос изучается, пишет газета.
Ранее в этом году был введен запрет на провоз электронных устройств на рейсах в США из стран Ближнего Востока и Северной Африки. Как сообщалось в СМИ, это было сделано в связи с поступившей информацией о новых тактиках террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ).
Власти Великобритании решили ввести аналогичные ограничения.
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