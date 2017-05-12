Азерэнержи в 2016г сократил убыток в 8 раз

Чистый убыток АО «Азерэнержи» (госмонополист по производству электроэнергии) за 2016 год составил 108,928 млн манатов, что в 7,9 раз ниже показателя 2015 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в обществе.
Доходы общества в 2016 году составили 810,161 млн манатов (рост на 10,4%). При этом доходы Азерэнержи от продажи электроэнергии составили 807,17 млн манатов (рост на 11,2%).
Операционная прибыль общества за минувший год составила 144,057 млн манатов (спад на 57%).
При этом убытки Азерэнержи от переоценки валютных средств в 2016 году по сравнению с 2015 годом сократились в 4,5 раза, до 220,145 млн манатов.
Доналоговый убыток общества по итогам 2016 года составил 137,703 млн манатов (спад в 7,1 раза). Налоговые выплаты в госбюджет со стороны общества в 2016 году составили 28,775 млн манатов (спад в 6,4 раза).
Активы Азерэнержи увеличились в 2016 году на 0,8% - до 4 млрд 297,857 млн манатов. При этом долгосрочные активы общества сократились на 1,7% - до 3 млрд 710,457 млн манатов, краткосрочные - увеличились на 21,1% - до 587,4 млн манатов.
Собственный капитал «Азерэнержи» в 2016 году увеличился в 1,8 раза - до 1 млрд 441,526 млн манатов, уставный капитал - 1 млрд 760,495 млн манатов (не изменился).
Обязательства общества в 2016 году сократились на 18,4% - до 2 млрд 856,331 млн манатов. При этом долгосрочные обязательства общества по ссудам и долговым заимствованиям на 1 января 2017 года оцениваются в 1 млрд 800,543 млн манатов (рост на 8,5%).
Денежные средства общества, направленные в 2016 году на инвестиционную деятельность, сократились на 34,7%, до 72,312 млн манатов.
Н.Аббасова
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