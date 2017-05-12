В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки погиб 1 и пострадали 7 человек - МВД

Один человек погиб в результате произошедших за минувшие сутки на территории Азербайджана пяти дорожно-транспортных происшествий, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в МВД республики.
В зафиксированных ДТП также пострадали семь человек.
За сутки на территории республики было зафиксировано 111 преступлений, 22 из которых удалось раскрыть по "горячим следам".
По подозрению в совершении преступлений органы правопорядка задержали 83 человек.
Зафиксировано восемь фактов, связанных с незаконным оборотом наркотиков, и один - с незаконным хранением оружия.
Р.Бабаев
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