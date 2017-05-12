США и Китай заключили предварительное торговое соглашение

Власти США договорились с Китаем о расширении доступа американских товаров и услуг на китайский рынок. Предварительное торговое соглашение содержит 10 пунктов, в том числе об экспорте говядины из США и услугах американских провайдеров электронных платежей.
Согласно сообщению Белого дома, будет расширен доступ на китайский рынок для сельскохозяйственной и биотехнологической продукции из США, а также для американских финансовых компаний, платежных систем и рейтинговых агентств.
Китайские компании также получат возможность закупать в США больше природного газа.
В свою очередь, США снимут препятствия для импорта из Китая мяса птицы.
Снижение дисбаланса в торговле с Китаем было одним из основных предвыборных обещаний президента США Дональда Трампа. План соглашения из десяти пунктов разрабатывался с момента первой встречи Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином в начале апреля, во флоридской резиденции Мар-а-Лаго, пишет газета The Wall Street Journal. Тогда подробности переговоров не раскрыли ни американский, ни китайский лидер. Теперь же детали американо-китайского соглашения решили обнародовать в преддверии экономического саммита в Пекине, который пройдет 14 мая.
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