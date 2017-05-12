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Дальнее зарубежье 12.05.2017 16:16

США и Китай заключили предварительное торговое соглашение

Власти США договорились с Китаем о расширении доступа американских товаров и услуг на китайский рынок. Предварительное торговое соглашение содержит 10 пунктов, в том числе об экспорте говядины из США и услугах американских провайдеров электронных платежей.

Согласно сообщению Белого дома, будет расширен доступ на китайский рынок для сельскохозяйственной и биотехнологической продукции из США, а также для американских финансовых компаний, платежных систем и рейтинговых агентств.

Китайские компании также получат возможность закупать в США больше природного газа.

В свою очередь, США снимут препятствия для импорта из Китая мяса птицы.

Снижение дисбаланса в торговле с Китаем было одним из основных предвыборных обещаний президента США Дональда Трампа. План соглашения из десяти пунктов разрабатывался с момента первой встречи Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином в начале апреля, во флоридской резиденции Мар-а-Лаго, пишет газета The Wall Street Journal. Тогда подробности переговоров не раскрыли ни американский, ни китайский лидер. Теперь же детали американо-китайского соглашения решили обнародовать в преддверии экономического саммита в Пекине, который пройдет 14 мая.

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Тэги: США, КИТАЙ, ВНЕШТОРГ, ДОГОВОРЕННОСТИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]