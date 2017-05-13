Еще один азербайджанский дзюдоист стал обладателем «золота» Исламиады

Азербайджанский дзюдоист Ниджат Шихализаде принес команде очередное «золото» в IV Играх исламской солидарности в Баку.

Н.Шихализаде одержал чистую победу (иппон) над алжирским спортсменом Худом Зурдани в весовой категории 66 кг.

Ранее, золотую и серебренную медаль в копилку дзюдоистов Азербайджана принесли Орхан Сафаров и Назакет Азизова соответственно.

Ф.Исазаде