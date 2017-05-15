Азербайджан на Исламиаде: 50 медалей за 2 дня

Азербайджанские спортсмены завоевали за два дня IV Игр исламской солидарности "Baku-2017" в целом 50 медалей.

В активе азербайджанских спортсменов 24 золотые медали, 17 серебряных и 9 бронзовых.

В воскресенье азербайджанские спортсмены завоевали 28 медалей, из которых 14 – золотые, 8 – серебряные и 6 – бронзовые.

В общекомандном медальном зачете Азербайджан после двух дней занимает первое место.

На втором месте сборная Турция, в активе которой 59 медалей (20-24-15), на третьем – Узбекистана с 21 медалью (5-4-12).

В целом, за первые два дня игр медали выиграли спортсмены из 17 стран. При этом золотые медали выиграли спортсмены 13 стран.

IV Игры исламской солидарности стартовали в столице Азербайджана 12 мая и продлятся до 22 мая. Состязания проходят на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским. На IV Играх исламской солидарности разыгрываются 269 комплекта медалей.

А.Азизов