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Спорт 15.05.2017 07:52

Азербайджан на Исламиаде: 50 медалей за 2 дня

Азербайджанские спортсмены завоевали за два дня IV Игр исламской солидарности "Baku-2017" в целом 50 медалей.

В активе азербайджанских спортсменов 24 золотые медали, 17 серебряных и 9 бронзовых.

В воскресенье азербайджанские спортсмены завоевали 28 медалей, из которых 14 – золотые, 8 – серебряные и 6 – бронзовые.

В общекомандном медальном зачете Азербайджан после двух дней занимает первое место.

На втором месте сборная Турция, в активе которой 59 медалей (20-24-15), на третьем – Узбекистана с 21 медалью (5-4-12).

В целом, за первые два дня игр медали выиграли спортсмены из 17 стран. При этом золотые медали выиграли спортсмены 13 стран.

IV Игры исламской солидарности стартовали в столице Азербайджана 12 мая и продлятся до 22 мая. Состязания проходят на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским. На IV Играх исламской солидарности разыгрываются 269 комплекта медалей.

А.Азизов

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]