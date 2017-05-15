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Дальнее зарубежье 15.05.2017 17:18

ВМС США ведут слежку за российской подлодкой в Средиземноморье

Патрульные противолодочные самолеты ВМС США неотступно следят за российской ракетной подлодкой "Краснодар", идущей в надводном положении по Средиземноморью, совершая над ней пролеты на высоте всего 600 метров, свидетельствую данные западных авиационных сайтов, отслеживающих передвижения военной авиации.

По их сведениям, в минувшие сутки три патрульных противолодочных самолета ВМС США P-8A Poseidon, сменяя друг друга, в течение 24 часов вели наблюдение за подлодкой "Краснодар", оснащенной крылатыми ракетами "Калибр". В какие-то моменты, кружа над подлодкой, самолеты снижались до высоты 600 метров.

Американские самолеты вылетают в район нахождения российской субмарины с авиабазы Рота в Испании.

По имеющимся данным, один из задействованных в воскресенье самолетов с бортовым номером 168762 в понедельник утром вновь вылетел для слежения за "Краснодаром".

В настоящее время российская подлодка находится вблизи побережья Алжира.

Как сообщалось, новейшая ракетная подводная лодка ВМФ России "Краснодар", осуществляющая переход из Балтики на постоянное место базирования в Черное море, в субботу, пройдя Гибралтарский пролив, вошла в акваторию Средиземноморья. Российскую подводную лодку сопровождает американский ракетный крейсер типа "Тикондерога".

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Тэги: США, РАЗВЕДКА, РОССИЯ, ПОДЛОДКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]