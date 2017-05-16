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Финансы 16.05.2017 13:28

Доллар к манату в I квартале 2017г подешевел на 2,6% - Центробанк

Доллар по отношению к манату в I квартале 2017 года подешевел на 2,6%, отмечается в обзоре Центрального банка Азербайджана (ЦБА) о денежной политике за январь-март 2017 года.

"Доллар, который в январе и первой половине февраля дорожал, начал дешеветь со второй половины февраля. Максимальный курс маната по отношению к доллару в отчетном периоде составил 1,92 AZN/$1 и был зафиксирован 1 февраля, минимальный курс - 1,72 AZN/$1 был зафиксирован 27 марта", - отмечается в обзоре.

Согласно обзору, среднедневной курс маната к доллару в I квартале 2017 года составил 1,7848 манат/$1.

Как сообщалось ранее, в 2016 году манат по отношению к доллару в 2016 году подешевел на 13,6%, в 2015 году – на 98,8%.

А.Ахундов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, МАНАТ, ВАЛЮТЫ, КУРС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]