Доллар к манату в I квартале 2017г подешевел на 2,6% - Центробанк

Доллар по отношению к манату в I квартале 2017 года подешевел на 2,6%, отмечается в обзоре Центрального банка Азербайджана (ЦБА) о денежной политике за январь-март 2017 года.

"Доллар, который в январе и первой половине февраля дорожал, начал дешеветь со второй половины февраля. Максимальный курс маната по отношению к доллару в отчетном периоде составил 1,92 AZN/$1 и был зафиксирован 1 февраля, минимальный курс - 1,72 AZN/$1 был зафиксирован 27 марта", - отмечается в обзоре.

Согласно обзору, среднедневной курс маната к доллару в I квартале 2017 года составил 1,7848 манат/$1.

Как сообщалось ранее, в 2016 году манат по отношению к доллару в 2016 году подешевел на 13,6%, в 2015 году – на 98,8%.

А.Ахундов