Белорусская армия не будет переходить на контрактную основу - Минобороны

Министерство обороны Белоруссии не планирует отказываться от воинского призыва и переходить на контрактную основу.
"В Беларуси не будет создаваться профессиональная армия. И отказываться от призыва срочников нецелесообразно", - заявил заместитель начальника Генерального штаба ВС Белоруссии Александр Шкиренко на заседании комиссии по национальной безопасности Палаты представителей Национального собрания во вторник в Минске.
По словам А.Шкиренко, Белоруссия не может это сделать, в том числе по экономическим соображениям.
"Содержать вооруженные силы в 250 тыс. человек экономике не под силу", - подчеркнул он.
Ранее министр обороны Белоруссии Андрей Равков также заявлял, что республика не готова полностью перейти на контрактную армию, а призыв в среднесрочной перспективе останется.
"Переход на контрактную армию на современном этапе преждевременен. В любом случае в среднесрочной перспективе призыву быть", - сказал А.Равков.
"Срочная служба для нашего небольшого государства с небольшим населением позволяет в кратчайшие сроки подготовить необходимый мобилизационный запас", - отмечал тогда министр.
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