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СНГ 16.05.2017 16:02

Белорусская армия не будет переходить на контрактную основу - Минобороны

Министерство обороны Белоруссии не планирует отказываться от воинского призыва и переходить на контрактную основу.

"В Беларуси не будет создаваться профессиональная армия. И отказываться от призыва срочников нецелесообразно", - заявил заместитель начальника Генерального штаба ВС Белоруссии Александр Шкиренко на заседании комиссии по национальной безопасности Палаты представителей Национального собрания во вторник в Минске.

По словам А.Шкиренко, Белоруссия не может это сделать, в том числе по экономическим соображениям.

"Содержать вооруженные силы в 250 тыс. человек экономике не под силу", - подчеркнул он.

Ранее министр обороны Белоруссии Андрей Равков также заявлял, что республика не готова полностью перейти на контрактную армию, а призыв в среднесрочной перспективе останется.

"Переход на контрактную армию на современном этапе преждевременен. В любом случае в среднесрочной перспективе призыву быть", - сказал А.Равков.

"Срочная служба для нашего небольшого государства с небольшим населением позволяет в кратчайшие сроки подготовить необходимый мобилизационный запас", - отмечал тогда министр.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, АРМИЯ, КОНТРАКТ, ПЕРЕХОД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]