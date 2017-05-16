Белорусская армия не будет переходить на контрактную основу - Минобороны

Министерство обороны Белоруссии не планирует отказываться от воинского призыва и переходить на контрактную основу.

"В Беларуси не будет создаваться профессиональная армия. И отказываться от призыва срочников нецелесообразно", - заявил заместитель начальника Генерального штаба ВС Белоруссии Александр Шкиренко на заседании комиссии по национальной безопасности Палаты представителей Национального собрания во вторник в Минске.

По словам А.Шкиренко, Белоруссия не может это сделать, в том числе по экономическим соображениям.

"Содержать вооруженные силы в 250 тыс. человек экономике не под силу", - подчеркнул он.

Ранее министр обороны Белоруссии Андрей Равков также заявлял, что республика не готова полностью перейти на контрактную армию, а призыв в среднесрочной перспективе останется.

"Переход на контрактную армию на современном этапе преждевременен. В любом случае в среднесрочной перспективе призыву быть", - сказал А.Равков.

"Срочная служба для нашего небольшого государства с небольшим населением позволяет в кратчайшие сроки подготовить необходимый мобилизационный запас", - отмечал тогда министр.