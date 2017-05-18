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Дальнее зарубежье 18.05.2017 11:28

Президент Halliburton Джефф Миллер назначен CEO компании

Президент американской нефтесервисной компании Halliburton Co. Джефф Миллер был назначен новым CEO компании, говорится в ее пресс-релизе.

На этом посту он сменит Дейва Лесара, который занимал должность с 2000 года. Д.Лесар останется исполнительным председателем совета директоров компании до декабря 2018 года, а затем уйдет на пенсию по достижении 65-летнего возраста.

Перестановка в руководстве Halliburton была ожидаемой, и новому CEO, работающему в компании с 1997 года, предстоит решить ряд ключевых задач, включая заключение новых контрактов с нефтедобывающими компаниями на новых, более выгодных условиях.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: США, КОМПАНИЯ, CEO, НАЗНАЧЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]