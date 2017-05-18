Президент Halliburton Джефф Миллер назначен CEO компании

Президент американской нефтесервисной компании Halliburton Co. Джефф Миллер был назначен новым CEO компании, говорится в ее пресс-релизе.

На этом посту он сменит Дейва Лесара, который занимал должность с 2000 года. Д.Лесар останется исполнительным председателем совета директоров компании до декабря 2018 года, а затем уйдет на пенсию по достижении 65-летнего возраста.

Перестановка в руководстве Halliburton была ожидаемой, и новому CEO, работающему в компании с 1997 года, предстоит решить ряд ключевых задач, включая заключение новых контрактов с нефтедобывающими компаниями на новых, более выгодных условиях.